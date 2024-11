Microsoft dévoile sa version du Mac mini avec le Windows 365 Link, à une différence près

Microsoft annonce un ordinateur ultra compact qui n'est pas sans rappeler le Mac mini d'Apple. Le constructeur veut marcher sur les platebandes de son concurrent, mais pas de la même manière. Explications.



Tout le monde n'a pas besoin d'un ordinateur surpuissant. Celles et ceux qui s'en servent majoritairement pour travailler et de temps en temps lancer une série sur Netlfix n'ont pas besoin de s'encombrer d'une tour XXL. Encore plus si ces personnes se déplacent souvent. Il y a bien sûr les PC portables, mais si c'est encore trop imposant, il existe encore plus petit, ou plutôt mini. Ces machines prennent la forme d'un boitier carré très compact qu'il suffit de brancher à un écran.

Depuis que des marques comme Intel ont cessé la production de leurs mini PC, les utilisateurs peuvent se tourner vers les Mac mini d'Apple par exemple. Ce ne sont pas les machines les plus abordables cela dit. Ça tombe bien, Microsoft vient d'annoncer le Windows 365 Link, son mini PC taillé pour les travailleurs nomades. Il n'est pas la copie sous Windows de son concurrent dans la mesure où son fonctionnement est particulier.

Le Windows 365 Link est la réponse de Microsoft au Mac Mini d'Apple, enfin presque

La présentation de l'appareil est avare en caractéristiques techniques. À l'heure où nous publions cet article, on sait que ses dimensions sont de 120 x 120 x 30 mm et qu'il embarque 8 Go de mémoire RAM accompagnés de 64 Go d'espace de stockage. Le processeur est un Intel, sans plus de précision. Le boitier supporte jusqu'à 2 écrans 4K et comporte un port HDMI, un DisplayPort, 4 ports USB dont 1 USB-C, un port Ethernet et un port mini-jack.

Comme son nom l'indique, il fonctionne grâce à Windows 365. Ce système permet d’accéder à un PC Windows à distance via le cloud. C'est la différence majeure avec le Mac mini qui lui intègre macOS. L'appareil de Microsoft est surtout pensé pour les professionnels. Vendu à 349 $, il sera lancé dans la première moitié de 2025. La France n'est pas dans la liste des pays où il sera mis en vente, mais cela pourrait changer à plus moins long terme.