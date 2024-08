Le Mac mini M4 devrait être le plus petit ordinateur jamais créé par Apple

Les rumeurs vont bon train sur la prochaine refonte du Mac mini d'Apple, et il semblerait que le géant de la technologie se prépare à livrer son ordinateur de bureau le plus compact à ce jour.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, un spécialiste fiable d'Apple, la nouvelle génération de Mac mini alimentée par le M4 devrait être le “plus petit ordinateur de bureau jamais conçu” par Apple. En fait, le nouveau Mac mini serait proche de la taille du décodeur Apple TV d'Apple, ce qui ferait de lui un véritable ordinateur de poche.

Alors que le Mac mini actuel mesure 1970 x 1970 x 358 mm, la version remaniée devrait avoir un encombrement considérablement réduit, même s'il est possible qu'elle soit plus haute que le modèle existant afin d'obtenir ce facteur de forme plus compact.

La puce M4 serait à l’origine de ce changement de design

Le moteur de cette réduction de la taille du Mac mini devrait être la puce M4, dont les besoins en énergie seraient inférieurs à ceux des versions précédentes du Mac mini. Les sources de Gurman décrivent même le nouveau Mac mini comme étant “essentiellement un iPad Pro dans une petite boîte”, faisant allusion à l'efficacité impressionnante et aux capacités de performance du dernier silicium d'Apple.

Au-delà de son nouveau design, le Mac mini M4 devrait également être très performant en termes de fonctionnalités et de connectivité. La rumeur veut qu'Apple ait testé des versions dotées de trois ports USB-C à l'arrière, par opposition aux deux ports Thunderbolt 4 que l'on trouve sur le modèle M2 actuel. En outre, le port HDMI devrait faire son retour, assurant la compatibilité avec une large gamme d'écrans.

Il est intéressant de noter qu'Apple serait en train de développer deux versions distinctes du Mac mini M4. La première, équipée de la puce M4 de base, devrait être l'option la plus largement disponible et la plus abordable, la production s'accélérant dès le mois d'août pour une sortie “dans le courant de l'année”. La seconde version, équipée de la puce M4 Pro non annoncée, devrait arriver un peu plus tard, potentiellement en octobre.

La question qui reste posée est de savoir si Apple prévoit de maintenir le prix alléchant du Mac mini ou de l’augmenter. Le modèle M2 actuel démarre à un prix raisonnable de 699 euros et comme le rapport suggère que la nouvelle version pourrait être moins chère à produire, il est possible qu'Apple répercute ces économies sur les consommateurs. Toutefois, l'importante refonte du design et les améliorations potentielles en termes de performances pourraient également justifier une légère augmentation du prix.