Intel abandonne ses mini-PC NUC, mais ils ne disparaîtront pas totalement

Clap de fin pour la gamme de mini-PC Next Unit of Computing (NUC) d’Intel, le géant américain ayant annoncé la fin des investissements sur ses ordinateurs miniatures. Ils étaient en vente depuis plus de 10 ans.

Intel a annoncé son intention de cesser tout “investissement direct” dans son activité Next Unit of Compute (NUC). Lancée en 2012, les ordinateurs miniatures NUC ont été une option intéressante et populaire pour les personnes qui avaient besoin d'économiser de l'espace sur leur bureau. C’est eux qui ont été à l’origine de divers concurrents chez Dell et HP, et même du Mac mini et du Mac Studio d’Apple.

Cependant, il arrive parfois que toute bonne chose ait une fin. Intel a depuis peu investi massivement dans ses propres opérations de fabrication et ses activités de fonderie, donc l’entreprise cherche probablement à se recentrer sur son activité principale : les puces.

Clap de fin pour les mini-PC NUC d’Intel

Le NUC visait à apporter la vitesse, la taille et la faible consommation d'énergie d'un ultrabook dans un minuscule ordinateur de bureau, remplaçant ainsi les énormes tours encombrantes par quelque chose que l’on pouvait tenir dans la main.

Intel propose actuellement trois types de systèmes NUC : des PC compacts typiques destinés aux consommateurs et aux professionnels en télétravail, des machines orientées vers les entreprises et les sociétés avec la prise en charge de fonctions telles que la gestion à distance et vPro, ainsi que des machines hautes performances conçues pour les joueurs et les utilisateurs exigeants. C’était d’ailleurs en 2018 qu’Intel présentait son premier mini-PC assez puissant pour la réalité virtuelle.

Le retrait d’Intel de ce marché ne devrait cependant pas marquer la fin des mini-PC. Intel veut « permettre à nos partenaires de l'écosystème de poursuivre l'innovation et la croissance du NUC », selon un porte-parole de l’entreprise. Intel travaille désormais avec ses partenaires et ses clients pour assurer une « transition en douceur et le respect de tous les engagements actuels », y compris le suivi continu des produits NUC existants.

Des sociétés comme ASRock fabriquent déjà leurs propres cartes mères au format NUC, donc nous devrions bientôt voir de nouveaux PC au format miniature arriver sur le marché. Malheureusement, on doute que ceux-ci aient une chance de rivaliser avec Apple, le géant américain ayant une trop longue avance dans ce domaine avec ses Mac mini et Mac Studio.