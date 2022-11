Sony accuse Microsoft de vouloir transformer la Playstation en une console « à la Nintendo »

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft est très mal vu par Sony qui craint que son concurrent ne le prive de jeux phares comme Call of Duty. Alors que l’autorité de la concurrence britannique se penche sur la question, la société japonaise monte au front et accuse Microsoft de vouloir la transformer en une société « à la Nintendo », c’est-à-dire visant un tout autre segment.

Avant de boucler son rachat d’Activision-Blizzard, Microsoft doit faire valider son projet devant les hautes autorités de la concurrence. Actuellement, celle de la Grande Bretagne examine le dossier, une occasion idéale pour Sony de monter au créneau.

Comme on peut l’imaginer, la société japonaise voit d’un mauvais œil cette transaction. L’une des raisons principales tient en trois mots : Call of Duty. Microsoft propriétaire d’Activision, elle aura la main mise sur la licence phare qui fait vendre des PlayStation, celle sur laquelle compte chaque année Sony pour donner un coup de fouet à son budget.

Sony craint de devenir l’équivalent de Nintendo

Sony a envoyé un droit de réponse de 22 pages à l’autorité britannique afin de défendre son bout de gras. Dans ce document, elle évoque bien entendu la question de Call of Duty. Pour la société nippone, Microsoft souhaiterait la priver de cette manne financière. Elle évoque également certains commentaires de son concurrent, qui estimait que Sony pouvait très bien se débrouiller sans, Nintendo l’ayant bien fait avec la Switch.

Pour Sony, la stratégie de Microsoft est claire : la transformer petit à petit en simili Nintendo, c’est-à-dire en faire un concurrent non direct qui ne vise pas du tout la même cible. Les fans de FPS iraient sur Xbox, les autres sur PlayStation. Le problème, c’est qu’ils sont actuellement sur cette dernière dans leur grande majorité, tous les Caloffe réalisant leurs meilleures ventes sur cette console.

Avec Call of Duty, Microsoft ajouterait une nouvelle cartouche à son fusil d’assaut. La firme de Redmond disposerait du plus large portefeuille du marché en ce qui concerne les FPS, et plus généralement les jeux de tir : Halo, Overwatch, Call of Duty, DOOM, Starfield, mais aussi Gears of War… Bref, il sera difficile pour Sony de rivaliser, même si SIE se décide à développer une nouvelle licence du genre. Il faudra du temps pour l'installer auprès du public.

Microsoft aurait proposé un deal sur 10 ans à Sony

Sony estime donc que Microsoft choisit sciemment « d’ignorer les faits » concernant Call of Duty et s'en plaint auprès des autorités compétentes. Cependant, il en faudra certainement plus pour convaincre. L’autorité brésilienne, qui a examiné le dossier, a par exemple estimé que Microsoft était dans son bon droit. Une solution à l’amiable pourrait être trouvée. Comme l’a indiqué le New York Times, Phil Spencer de chez Microsoft a proposé un deal à Sony pour sortir les Call of Duty sur PlayStation pour une période de dix ans. Une proposition qui a été faite il y a de cela quelques jours, mais à laquelle n’a toujours pas répondue Sony.

A lire aussi – Test de Diablo 2 Resurrected : le mal est de retour et ça fait du bien

Dans tous les cas, le rachat d’Actision-Blizzard est encore loin d’être bouclé, même s’il est en bonne voie. Pour rappel, Microsoft a annoncé de deal au début de l’année 2022 et il devrait -si tout se passe comme prévu- être effectif dans le courant de l’année 2023. Il s’agit de la plus grosse transaction de l’industrie du jeu vidéo (69 milliards de dollars) et elle ferait de Microsoft l’acteur numéro 1 du secteur, ce qui ne plaît évidemment pas à Sony.

Call of Duty est au centre des débats, mais la concurrence va bien au-delà de cette simple licence. Sony, leader du secteur depuis des années, voit d’un mauvais œil la naissance d’un tel mastodonte qui viendrait contester sa suprématie.