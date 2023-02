Google Search va encore mieux protéger les enfants contre les images explicites

Google a profité du Safer Internet Day pour annoncer une nouvelle fournée de fonctionnalités pour mieux protéger les utilisateurs de son moteur de recherche. Parmi ces dernières, on retrouve une extension de SafeSearch, qui floute les images explicites dans les résultats. D’ici quelques mois, cette option sera activée par défaut sur tous les appareils.

Hier s’est tenu le Safer Internet Day, la journée consacrée à la promotion des techniques de protection des internautes. Une belle occasion pour Google d’annoncer de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour son moteur de recherche. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être notamment déjà eu recours à SafeSearch, cette option qui permet de flouter des images à caractère explicite (sexuel, violent, etc.) afin d’éviter une mauvaise surprise en parcourant les résultats.

Ceci étant dit, cette fonctionnalité ne s’adresse pas uniquement aux enfants et peut s’avérer utile aux personnes sensibles à ce type de contenus. Or, tout le monde ne connaît pas encore cette dernière. C’est pourquoi Google a décidé d’étendre SafeSearch en activant l’option par défaut sur son moteur de recherche. D’ici quelques mois, toutes les images explicites seront donc floutées, sans intervention de l’utilisateur au préalable.

Google Search va bientôt flouter automatiquement les images explicites

Bien entendu, les utilisateurs auront toujours la possibilité de configurer la fonctionnalité selon leurs besoins propres, à savoir la désactiver entièrement ou au contraire rendre le filtrage plus strict. En outre, il sera également possible de masquer les liens et les textes explicites, ce qui n’est pas encore le cas actuellement. Google n’a pas précisé de date de déploiement pour cette nouveauté, qui devrait néanmoins arriver prochainement.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul effort de la firme pour protéger ses utilisateurs. Le gestionnaire de mots de passe de Chrome intégrera bientôt la vérification biométrique pour accéder à son coffre-fort. De la même manière, les utilisateurs iOS pourront avoir recours à Face ID pour accéder à leurs recherches. Enfin, les utilisateurs américains auront bientôt accès à des cartes de paiement virtuelles pour protéger leurs coordonnées bancaires lors d’achats en ligne.

Source : Google