Microsoft casse Windows 11 avec une mise à jour, les Galaxy S23 s’améliorent en photo, le récap

Windows 11 a reçu une mise à jour qui a entraîné quelques bugs sur certains PC, les Galaxy S23 se sont dotés de nouvelles fonctionnalités photos, les smartphones vont devenir beaucoup plus chers l’année prochaine, c’est le récap.

Alors que les mises à jour sont censées corriger certains bugs, la dernière version de Windows 11 a cassé certaines fonctionnalités essentielles sur quelques PC. De son côté, Samsung a lui déployé une nouvelle mise à jour au mois d’août sur ses Galaxy S23, qui vient améliorer l’expérience photo sur les appareils. Enfin, on sait à présent que la plupart des smartphones haut de gamme vont voir leurs tarifs augmenter l’année prochaine. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 17 août 2023.

Windows 11 reçoit une mise à jour qui pose quelques problèmes

La mise à jour cumulative de Windows 11 version 22H2 (KB5029263), publiée le 8 août, apporte diverses améliorations. Cependant, de nombreux utilisateurs éprouvent des problèmes avec l'installation automatique de la mise à jour, se retrouvant bloqués dans une boucle d'échec de téléchargement. Certains commentateurs signalent également que la mise à jour a entraîné d’autres problèmes, notamment l'inaccessibilité de Microsoft Defender et l'échec du fonctionnement de l'Explorateur de fichiers.

Lire – Windows 11 : la dernière mise à jour de sécurité casse les fonctions essentielles de certains PC

Les Galaxy S23 deviennent encore meilleurs en photo grâce à cette mise à jour

La mise à jour d'août 2023 pour les Galaxy S23 de Samsung améliore encore davantage la qualité de leurs photos en introduisant de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour vise à optimiser les capacités de l'appareil photo, en offrant notamment un nouveau zoom 2x via l'application Camera Assistant, permettant une qualité d'image comparable à un zoom optique natif grâce à un recadrage sur le capteur. De plus, une intelligence artificielle est intégrée pour améliorer la qualité des images avec le zoom numérique, et des améliorations sont apportées aux modes haute résolution ainsi qu'aux effets du mode vidéo portrait.

Lire – Galaxy S23 : la mise à jour d’août 2023 ajoute de nouvelles fonctionnalités photo

Les smartphones de 2024 vont devenir plus chers

Les prix des smartphones de milieu et haut de gamme devraient augmenter à l'avenir en raison de la hausse des prix des composants, tels que la puce Snapdragon 8 Gen 3. Selon Yogesh Brar, une hausse de 50 à 200 dollars est prévue pour les principaux modèles comme l'iPhone 15, le Pixel 8, le Galaxy S24 et le Xiaomi 14. Malheureusement, cette augmentation des prix pourrait également toucher les smartphones de milieu de gamme.