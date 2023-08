Amazon impose de nouvelles taxes aux vendeurs indépendants sur sa plateforme

Mauvaise nouvelle pour les revendeurs sur Amazon, ceux qui expédient leurs propres colis se verront imposer des frais supplémentaires pour chaque produit vendu à partir du 1er octobre.

En amont du procès antitrust intenté par la Federal Trade Commission (FTC), Amazon.com Inc. a annoncé une nouvelle taxe de 2 % que les commerçants devront payer s'ils n'utilisent pas les services logistiques de la société à partir du mois d'octobre. Selon Bloomberg ces frais supplémentaires s'ajoutent à la commission d'environ 15 % que les commerçants paient déjà.

Connue sous le nom de frais d'exécution par le marchand d'Amazon, cette taxe est prélevée sur les vendeurs qui choisissent de gérer leurs propres expéditions. Cependant, la structure des frais est loin d'être simple, avec des variations en fonction des méthodes d'expédition et de livraison spécifiques du vendeur.

Les marchands sur Amazon devront encore passer à la caisse

Les utilisateurs du plan Pro devront payer un abonnement mensuel de 39,99 dollars. Quant aux vendeurs individuels, ils doivent payer au moins 0,99 dollar pour chaque unité de produit vendu. En plus de ces frais, Amazon impose également une commission de parrainage pour chaque article vendu. Cette commission est calculée en pourcentage du total des ventes et varie en fonction de la catégorie de produits. En règle générale, les commissions de parrainage varient entre 8 et 15 %.

C’est à partir du 1er octobre que les membres du programme Prime Seller Fulfilled d'Amazon paieront à l'entreprise cette nouvelle commission de 2 %. « Nous mettons à jour nos exigences pour le programme Prime Seller Fulfilled afin de nous assurer qu'il offre aux clients une expérience Prime agréable et cohérente », se justifie Amazon.

L'augmentation des frais intervient alors que la Federal Trade Commission s'apprêterait à intenter une action en justice contre Amazon, attendue depuis longtemps, dès ce mois-ci. L'agence a sondé l'entreprise sur un certain nombre de fronts, notamment sur le traitement qu'elle réserve aux vendeurs sur la place de marché, qui représente aujourd'hui environ 60 % de ses ventes au détail globales. Pour rappel, Amazon était accusée de pratiques anticoncurrentielles avec Apple sur sa propre plateforme de e-commerce.