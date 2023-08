Blessé après un saut, un parachutiste est secouru grâce à cette application très connue

Un parachutiste blessé après un atterrissage plus loin que prévu est incapable de dire aux secouristes où il se trouve. L'un d'eux a alors l'idée d'utiliser une application que vous possédez sûrement pour le repérer.



Nos smartphones ont beau être un concentré de technologies toujours plus innovantes, ce sont parfois les fonctionnalités les plus simples qui peuvent nous sauver la mise. Un parachutiste de 28 ans l'a bien compris après sa mésaventure. Vers 18h30, il saute au-dessus de l'aérodrome de Maubeuge, dans le département du Nord. La descente se passe sans encombre, mais très vite, l'homme se rend compte qu'il ne pourra pas atterrir vers le terrain prévu. Il se déporte et touche terre dans un champ de maïs. La violence de l'impact le blesse, heureusement pas assez pour qu'il perde conscience.

Ses compagnons de saut assistent à la scène depuis le sol et savent que la victime n'a pas de smartphone sur lui. Olivier, un moniteur, part à sa recherche à pieds. Problème de taille, sans mauvais jeu de mots, les épis de maïs font au moins deux mètres de haut en cette saison. Olivier retrouve tout de même le parachutiste qui le guide avec sa voix. Sauf qu'une fois avec lui, le souci reste le même : comment faire venir rapidement les secours dans ce labyrinthe végétal ?

Un parachutiste blessé est retrouvé grâce au partage de sa position sur WhatsApp

Olivier est en ligne avec le Samu, et c'est le médecin urgentiste qui a une idée. “Il m'a dit qu'il pouvait nous localiser avec WhatsApp”, se rappelle-t-il. Après avoir échangé son numéro avec le parton du Samu59, Roch Joly, le moniteur peut partager sa position en direct sur l'application. Il ne faut que quelques minutes supplémentaires à une équipe du Smur pour retrouver les deux hommes.

Le parachutiste a été pris en charge par un médecin avant d'être transporté à l'hôpital par les pompiers, légèrement blessé. À l'heure où la fonction d'appel d'urgence par satellite arrive sur certains smartphones et sauvent des vies, il est bon de se rappeler qu'une application présente sur presque tous les mobiles peut aussi servir à porter secours.

Source : La Voix du Nord