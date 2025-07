Microsoft a un nouvel argument massue pour vous faire passer à Windows 11

Microsoft affirme que sa toute dernière version de Windows 11 (24H2) met KO sur place la dernière version de Windows 10 sur le terrain de la stabilité. À la clé, moins de bugs, moins de redémarrages et surtout moins d'écrans bleus de la mort.

Microsoft continue d'inciter ses clients à mettre à jour leur PC Windows 10 vers Windows 11, avec cette fois un post particulièrement détaillé sur la stabilité de la dernière version du système d'exploitation.

« Nous sommes fiers d’annoncer que Windows 11 24H2 est la version de Windows la plus fiable à ce jour », affirme Monika Sandhu, responsable principale de programme chez Microsoft, dans un billet de blog. Et de poursuivre : « Comparé à Windows 10 22H2, le taux de défaillances dues à des redémarrages inattendus a chuté de 24 %. Ces améliorations reflètent une collaboration étroite entre les équipes d’ingénierie, de design et de recherche utilisateur, ainsi qu’un engagement à rendre Windows plus résilient pour tout le monde. »

Microsoft enchaîne les pas dans la bonne direction pour rendre Windows 11 plus stable

Dans le détail la firme a beaucoup amélioré les choses dans le code de Windows 11 ces dernières semaines. Un nouvel écran bleu, plus simple, fait fondre le temps nécessaire à la création d'un rapport de crash de 40 secondes à 2 secondes. Une nouvelle fonctionnalité baptisée Quick Machine Recovery facilite la résolution des problèmes de drivers pouvant causer des boot loop.

Et au-delà, quantité d'améliorations pour réduire l'occurence de problèmes sur les nombreuses configurations de PC faisant tourner Windows 11. Microsoft devrait dans tous les cas débrancher la prise de Windows 10 le 14 octobre 2025 – avec encore un sursis d'un an de mises à jour de sécurité pour les utilisateurs professionnels qui en ont besoin.

Les parts de marché de Windows 11 dépassent désormais assez largement celles de Windows 10 – même si on note que le mouvement a été dans l'ensemble assez poussif. Pour fidéliser ses utilisateurs à Windows 11, Microsoft assure mettre la stabilité système au coeur de ses préoccupations.

La firme explique notamment que la version Windows 11 25h2 qui doit prochainement arriver est bâtie sur les mêmes fondations que la version 24h2 actuellement disponible. Hélas, toutes les machines ne sont pas toutes forcément compatibles avec Windows 11. Surtout celles qui sont un peu anciennes. Certains points de la configuration requise comme la puce TPE 2.0 peuvent être toutefois atteints avec l'ajout d'accessoires et autres upgrades.