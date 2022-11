Microsoft 365 va permettre d’intégrer une image à Word directement depuis votre smartphone Android

Le lien entre Windows et Android va bientôt se faire encore plus ténu avec une nouvelle fonctionnalité à venir pour la suite Microsoft 365. Les membres Insider peuvent désormais intégrer une image à Word ou PowerPoint directement depuis leur smartphone, après que le lien entre celui-ci et le PC ait été établi. Pour l’heure, la fonctionnalité concerne uniquement les versions web des applications.

Il semblerait qu’une longue histoire d’amour soit en train de s’installer entre Windows et Android. Depuis l’arrivée des applications sur le système d’exploitation de Microsoft, les fonctionnalités s’enchaînent et apportent toujours un peu plus de contrôle sur son smartphone depuis son PC. Certaines s’adressent à un public relativement de niche, telle que la possibilité de faire tourner Android 13 sur Windows 11, tandis que d’autres vont grandement faciliter le travail d’un public plus large.

En effet, la firme de Redmond vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité à venir sur Microsoft 365, le nouveau nom de la suite Office. Depuis peu, les membres Insider peuvent en effet intégrer une image dans leur document Word ou PowerPoint stockée directement sur leur smartphone Android. Nul besoin de transférer cette dernière sur le PC, l’application peut y accéder automatiquement. De quoi gagner de précieuses minutes de travail.

Insérez plus facilement des images de votre smartphone sur Word et PowerPoint

Pour cela, il faut bien sûr avoir au préalable établi un lien entre son smartphone et son PC, grâce à l’application Mobile connecté ou directement depuis l’application Office. Si le téléphone n’est pas connecté, celle-ci va alors proposer de scanner un QR code s’affichant à l’écran, puis de télécharger l’application Lien vers Windows sur le Play Store. Une fois chose faite, vous aurez alors accès à vos photos depuis Word et PowerPoint.

Il suffit pour cela de se rendre dans Insérer > Image > Appareil mobile puis de choisir la photo de votre choix dans le stockage de votre smartphone. Notez que pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les fichiers compatibles avec les versions web des applications Microsoft 365. Quant au déploiement final, la firme de Redmond explique qu’elle sera « disponible d’ici un certain temps pour s’assurer que les choses fonctionnent bien. »

Source : Microsoft