Windows 11 va faire tourner Android 13 grâce au Windows Subsystem for Android

Que l'on parle d'équipement, de services ou de logiciels, Microsoft affiche une volonté d'être présent sur tous les fronts. Cette politique est également visible avec le développement de Windows Subsystem for Linux et Windows Subsystem for Android qui visent avant tout à attirer les développeurs.

Depuis octobre 2021, Windows Subsystem for Android (WSA) permet à un ordinateur sous Windows 11 d'exécuter des applications Android téléchargées dans l’Amazon Appstore. Ce sous-système ne dépend pas d’une architecture de processeur particulière. Il peut donc tourner sur un PC sous ARM ou toute autre technologie. Microsoft a dévoilé sur Github la feuille de route qui permettra à WSA de ressembler encore un plus à un appareil tournant sous Android.

Cinq nouvelles spécifications devraient bientôt s’ajouter à la longue liste de fonctionnalités d' Android déjà disponibles sur Windows 11. On note tout d’abord que WSA va passer à Android 13. La dernière itération de l’OS mobile de Google est considérée comme un véritable bond en avant. Elle propose pour la première fois d’utiliser plusieurs comptes utilisateurs sur un même appareil, de transférer des fichiers vers des objets connectés à proximité ou encore des améliorations d’interface. Toutes ces fonctionnalités ne seront cependant pas tout de suite implémentées dans WSA.

WSA permettra d'utiliser des fonctionnalités propres à Android 13 dans Windows 11

La prochaine mise à jour de Windows Subsystem for Android intégrera le transfert de fichiers, ce qui rendra possible de transférer des fichiers depuis un appareil sous Android vers WSA, et du sous-système vers Windows. Une manœuvre qui devrait intéresser les développeurs au premier chef, les utilisateurs lambda n’ayant sans doute aucun intérêt à se compliquer la vie de pareille manière. Autre ajout notable en prévision : le mode Picture-in-picture, qui, comme son nom l’indique, permettra d’imbriquer une app Android dans une autre app dans la fenêtre de Windows. Microsoft indique également vouloir intégrer les raccourcis, ou encore l’accès au réseau local par défaut.

Microsoft fait actuellement feu de tout bois. L’entreprise veut être présente sur tous les fronts. Elle fabrique des téléphones, les Surface Duo et Duo 2, qui tournent sous Android, mais qui grâce à la mise à jour Android 12L ressemblent toujours plus à des Windows Phone. Elle vient de sortir Elle souhaite également se rendre indispensable auprès de tous les utilisateurs en proposant ses logiciels et services sur tous types d’appareils. Cela se voit avec la réorientation de la suite Office, désormais Microsoft 365, vers le Cloud, à travers son association avec Meta pour investir le Métaverse, ou encore avec la disponibilité de XBox Cloud Gaming sur les PC tournant sous processeur ARM.