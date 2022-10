Meta et Microsoft s’associent et annoncent Office et Teams en réalité virtuelle

Windows, Office, Teams et la plateforme de streaming de jeux Xbox Cloud Gaming seront bientôt utilisables avec les Quest, les casques de VR de Meta.

Les premiers échos qui nous parviennent du métavers à la sauce Mark Zuckerberg ne sont pas réjouissants. Il se dit que même les employés de Meta ne veulent pas utiliser Horizons World, leur propre univers virtuel. La compagnie de Mark Zuckerberg est tout de même parvenue à convaincre Microsoft de proposer ses services dans le Métavers. Windows, Office, Teams et Xbox Cloud Gaming seront bientôt utilisables avec les Quest, les casques de VR de Meta.

Pour Mark Zuckerberg, cette association est un premier pas vers la création d’un lieu de travail dans le Métavers. Microsoft est reconnu aussi bien dans le monde professionnel, avec sa suite de logiciels Office que dans l’univers des gamers avec la XBox et le PC Game Pass. Selon Satya Nadella, “Windows 365 sera utilisable en 3D avec un casque de VR dans lequel on pourra streamer toute l’expérience Windows”.

Windows 365 sera utilisable dans Horizons Workrooms de Meta

Teams sera directement intégré dans Horizons Workrooms, l’application de collaboration conçue pour gérer les environnements d’équipes en télétravail de Meta et nous pourrons même y utiliser des avatars 3D pendant les vidéoconférences. Tous les programmes de Microsoft ne seront pas tous adaptés pour la réalité virtuelle, l’idée étant de tâter le terrain et de proposer des portages si la demande pour la réalité virtuelle est assez forte.

Les gamers seront peut être ravis d’apprendre que le Xbox Cloud Gaming, qui écrase la concurrence dans le domaine du streaming de jeux vidéo, sera également présent dans le Horizons World de Meta. Les abonnés au PC Game Pass pourront jouer dans l'univers virtuel de Meta. Dans une configuration sera assez étrange, certes, puisque les jeux seront non pas projetés directement dans le casque VR, mais plutôt sur un écran virtuel dans Horizons World.

Si ce partenariat entre Meta et Microsoft est étonnant au premier abord, il fait sens pour les deux compagnies. Avec un allié aussi influent que Microsoft, le Métavers selon Meta et Mark Zuckerberg regagne un peu en crédibilité. Pour la firme de Redmond, l’objectif est désormais de se concentrer sur ses applications et de les proposer sur le plus de plateformes possibles. C’est également le signe clair que le projet HoloLens 3 n’a plus aucun avenir.