Michelin Uptis : le pneu sans air arrive bientôt sur les routes françaises

Présenté officiellement en 2019, les pneus Uptis, le projet de pneu sans air de Michelin, se fait toujours attendre en France et partout dans le monde. Or, ils pourraient finalement arriver plus que tôt que prévu sur le marché si l'on en croit des déclarations du président de Michelin USA.

À l'occasion du salon de Munich de l'IAA Mobility qui s'est tenu en septembre 2021, Michelin a donné des nouvelles d'un projet ambitieux : les pneus sans air Uptis. Présentés en 2019 et développés en partenariat avec General Motors, ces pneumatiques suppriment tout risque de crevaison ou d'éclatement. D'après les précisions du constructeur, l'Uptis est monté sur une roue en aluminium dotée d'une structure porteuse souple en composite caoutchouc synthétique et verre-résine à haute résistance.

On appose ensuite sur cette même structure une bande de roulement fabriquée en caoutchouc naturel. Avec les pneus Uptis, Michelin veut révolutionner le domaine des pneumatiques en offrant un modèle à la fois plus résistant, plus endurant et par extension, moins polluant. Il s'inscrit d'ailleurs dans l'objectif de la marque d'utiliser des matériaux 100% durables dans leurs pneus d'ici 2050.

Les pneus Uptis pourraient débarquer en 2025

Une question reste toutefois sans réponse : quand est-ce que que Michelin compte commercialiser les pneus Uptis ? La marque n'avait pas encore de donné de fenêtre de sortie, jusqu'à maintenant. Dans une interview donnée à nos confrères de CNN, le PDG de Michelin USA Alexis Garcin a confirmé que le lancement des pneus Uptis pourrait avoir lieu “dans les trois à cinq années”. En d'autres termes, ces pneus sans air pourraient bien arriver en 2025 sur les routes françaises dans le meilleur des cas.

Pour rappel, Michelin n'est pas le seul à innover dans le domaine des pneumatiques. En effet, Continental a récemment dévoilé des pneus conçus à 50% de matériaux recyclables ou issus de sources renouvelables. Ce pneu contient par exemple des biomatériaux comme du caoutchouc naturel extrait de pissenlits, du silicate grâce aux cendres de balle de riz sans oublier de nombreuses huiles végétales. Plus récemment, Goodyear a présenté à son tour des pneus optimisés pour les Tesla et les véhicules électriques. Ils ont la particularité d'offrir une plus grande durabilité et une meilleure résistance au roulement.

Source : CNN