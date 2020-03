Xiaomi lance la Mi TV 4S : un écran 4K HDR10+ sublime au prix hyper agressif de 549 € !

Xiaomi vient de lancer une nouvelle télévision connectée, baptisée Mi TV 4S. L’appareil est un téléviseur 65″ LCD qui offre une définition 4K et la compatibilité HDR10+, un design très premium en métal, une connectique fournie et la compatibilité avec Chromecast, le Google Play Store, et la plupart des fournisseurs de contenus.

Xiaomi nous fait un peu rêver au détour de la présentation des Xiaomi Mi 10 avec une nouvelle télévision 4K 65″ – la Mi TV 4S – qui sera disponible en juin dans une sélection de magasins Mi Store pour un prix de seulement 549 €. C’est la plus grande et la plus chère de la série, après le lancement de trois autres tailles plus petites dès 179 €.

Le premier atout de cette télévision, c’est son design. Là où des constructeurs vendent souvent encore des télévisions haut de gamme dont le casing est en plastique, Xiaomi a fait le choix d’utiliser du métal, un matériau bien plus noble, durable et agréable à l’oeil, aussi bien pour le cadre à peine plus épais sur le bas que sur les trois autres côtés, que les pieds de l’appareil et l’arrière. Xiaomi explique au passage que la télévision est conçue pour s’installer aussi bien à l’aide des pieds fournis qu’accrochée au mur :

Du côté de l’image, deux caractéristiques font de cette proposition l’une des meilleures du moment. Cette TV offre une définition 4K avec la compatibilité au standard HDR10+ pour une précision, des couleurs (85% de l’espace colorimétrique NTSC) et un contraste à couper le souffle. L’image est également améliorée via la technologie MEMC. En plus d’être un plaisir pour les yeux, cette télévision est aussi présentée comme un bonheur pour les oreilles grâce à sa paire d’enceintes 2 x 10 W et la compatibilité aux standards Dolby Audio et dts HD.

L’appareil est aussi une télévision connectée sous Android 9.0 Pie. Xiaomi précise qu’on y trouve dès l’allumage les applications des fournisseurs de contenus les plus populaires, notamment Netflix, Prime Video, YouTube, RedBull, NeverThink et bien d’autres. Et comme Xiaomi n’est pas visé par des sanctions américaines, les heureux propriétaires de l’appareil auront tout le loisir d’installer toutes leurs applications préférées via le Google Play Store. La Mi TV 4S intègre aussi un Chromecast pour facilement y streamer du contenu depuis n’importe quel appareil.

La connectique est également très complète avec trois ports HDMI, trois ports USB, un port Ethernet. La télévision peut également accéder à internet en Wifi (modes 2.4 GHz et 5 GHz), et dispose de la connectivité Bluetooth LE. La télévision est vendue avec une télécommande intelligente connectée en Bluetooth.

On y trouve notamment des boutons dédiés pour accéder à Netflix et Amazon Prime Video ainsi qu’un bouton Google Assistant : la télécommande permet en effet de naviguer dans vos contenus entièrement à la voix.

Voici pour terminer la fiche technique de la télévision telle que montrée par Xiaomi lors de sa présentation :

Que pensez-vous de cette télévision ? Partagez votre avis dans les commentaires !