Metroid Prime 4 Beyond dévoile sa date de sortie et c’est pour bientôt

Metroid Prime 4 Beyond sera le gros jeu Nintendo de cette fin d’année 2025. Lors de son Nintendo Direct, la firme de Kyoto a dévoilé une nouvelle séquence de gameplay, ainsi que la date de sortie. C’est pour bientôt !

Quand arrivera Metroid Prime 4 Beyond ? Le jeu, annoncé en 2017, a subi un développement compliqué, au point d’être totalement rebooté. Mais il arrivera bien cette année, puisqu’il est presque terminé.

C’est lors de son Nintendi Direct du 12 septembre que la firme japonaise a enfin livré la date tant attendue des nouvelles aventures de Samus Aran. Ce sera pour le 4 décembre 2025. Dans moins de trois mois !

Metroid à son Prime

Metroid Prime 4 Beyond reprendra la structure des précédents jeux, c’est-à-dire un monde labyrinthique qui s’explore à la première personne et qui s’agrandit au fur et à mesure de nos améliorations. Mais ce volet introduira tout de même son lot de nouveautés, parmi elles, la baston à moto ! La bande-annonce fraîchement diffusée nous a en effet montré notre héroïne aux commandes de sa bécane, parcourant un vaste désert et tabassant les monstres qui se présentaient à elle. De fait, fini les couloirs étroits et étouffants, place à certaines zones très ouvertes. Une petite révolution pour la saga, qui n’oubliera pas non plus ses racines avec des niveaux tortueux.

En tout cas, Metroid Prime 4 Beyond sera un jeu extrêmement important pour la fin d’année de Nintendo. Que ceux qui n’ont pas encore passé le cap pour la Switch 2 se rassurent, le jeu sera également disponible sur la première machine. Il trouvera donc forcément une place au pied du sapin. Les plus fans pourront également craquer pour l’un des trois amibos annoncés avec le jeu.

En plus de Metroid Prime 4 Beyond, Nintendo a dévoilé le premier teaser de son nouveau film Mario, nommé Super Mario Galaxy, toujours réalisé par Illumination Studio. Un remaster de Mario Galaxy 1 et 2 a aussi été présenté, ainsi qu’un nouveau Mario Tennis. Des tas d’annonces, donc, pour le Nintendo Direct le plus long de l’histoire du format.