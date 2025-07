Metroid Prime 4 pourrait sortir très bientôt, de quoi donner à manger à votre Switch 2

Quand sortira Metroid Prime 4 Beyond ? Le nouveau volet des aventures de Samus Aran se fait attendre, et Nintendo n’a pas donné de date de sortie officielle. Toutefois, le jeu a été approuvé par un organisme de certification, ce qui pourrait induire une sortie imminente.

Metroid Prime 4 Beyond est le gros jeu Nintendo de cette fin d’année. Attendu par les fans depuis des années, il a finalement été présenté en mars dernier. Un épisode qui reprend la recette des trois premiers volets, c’est-à-dire un gameplay à la première personne, tout en la modernisant.

Reste la question cruciale : quand sortira le jeu ? Pour l’instant, Nintendo n’a pas donné de date précise. Sur le site officiel, on peut juste lire « sortie cette année ». D’accord, mais quand ? L’apparition du titre dans les fichiers d’un organisme de certification donne un indice.

Metroid Prime 4 arrivera-t-il bientôt ?

Metroid Prime 4 est passé par l’organisme de certification coréen, l’équivalent local du PEGI. Il a ainsi obtenu une classification « 12 ans et plus » pour « violence légère ». Ce n’est pourtant pas cela qui retient l’attention, mais bien la ratification en elle-même : elle pourrait signifier une commercialisation immimente, c’est-à-dire dans les prochaines semaines.

Une idée renforcée par les rumeurs de plus en plus insistantes sur un prochain Nintendo Direct. NateTheHate, un leaker reconnu, affirme en effet qu’un Nintendo Direct serait prévu pour la fin du mois de juillet. Nintendo n’annonçant la chose qu’au dernier moment (24 heures en amont), cela semble crédible. Il serait aussi possible que ce Direct soit consacré aux nouvelles aventures de Samus. Quoiqu’il en soit, Metroid Prime 4 est l’un des jeux important de la Switch. Prévu à la fois pour la Switch 1 et 2, ce projet a mis du temps à arriver. Il a connu un développement compliqué, après une première annonce en 2017 puis une reprise à zéro du développement en 2019.

Pour rappel, Metroid Prime 3 Corruption était sorti sur Wii en 2007. Si d’autres épisodes ont vu le jour entre temps, comme Other M ou Metroid Dread, Metroid Prime 4 signe le retour de la formule FPS (si l’on exclut le remake de Metroid Prime sorti en 2023). Enfin !