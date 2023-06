Meta Quest 2 : les 2 modèles du casque VR sont à prix réduits avant les soldes

Le casque VR Quest 2 conçu par Meta est en promotion avant les soldes d'été. Au cours d'une vente flash, Amazon propose les deux modèles du Meta Quest 2 avec une réduction pouvant aller jusqu'à 27%.

Alors que le Meta Quest 3 arrivera officiellement au cours de l'automne prochain, la deuxième version du Meta Quest est vendue en promotion sur le site Amazon.

Avant les soldes d'été 2023, le casque VR Meta Quest 2 est affiché aux prix respectifs de 349,99 euros (au lieu de 449,99 euros) et de 399,99 euros (au lieu de 479,99 euros). Les deux tarifs réduits concernent le modèle 128 Go et la version 256 Go du casque de réalité virtuelle.

Le Meta Quest 2 est un casque de réalité virtuelle tout-en-un qui embarque une mémoire vive de 6 Go de RAM et un processeur Qualcomm Snapdragon XR2. On retrouve aussi un écran LCD ayant une résolution de 1832 x 1920 pixels par oeil, un suivi de mouvement optimisé avec la paire de manettes Touch fournie et des haut-parleurs intégrés pour une immersion à 360 degrés. Et hormis les manettes Touch, le casque Meta Quest 2 est livré avec deux piles de type AA, une housse en silicone, un câble de chargement et un adaptateur secteur.