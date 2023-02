Elon Musk a fait exprès de casser Twitter pour que ses tweets soient vus par tout le monde

Hier, un étrange phénomène a touché de nombreux utilisateurs de Twitter. Elon Musk s’est retrouvé massivement sur le fil d’actualité des membres du réseau social, même lorsque ces derniers n’étaient pas abonnés. D’après un rapport de The Verge, le milliardaire a bien forcé ses équipes à booster ses tweets.

Sur la photo, une femme maintient de force la tête d’une autre pour la forcer à boire du lait. Celle en position dominante se voit attribuer la mention « les tweets d’Elon Musk », tandis que la seconde représente Twitter. C’est sur cette plaisanterie incroyablement douteuse que le milliardaire a reconnu qu’un bug était en cours sur sa plateforme nouvellement acquise. Depuis quelques heures, tous les utilisateurs étaient bombardés de tweets du PDG.

Rapidement, un lien est établi avec un récent rapport de Platformer, qui a révélé qu’Elon Musk était particulièrement mécontent du manque de visibilité de ses tweets, allant jusqu’à licencier l’un de ses employés pour cette raison. La rumeur court alors que le milliardaire aurait manipulé l’algorithme du réseau social pour être vu de tous. Rumeur désormais confirmée par nos confrères de The Verge.

Elon Musk a trafiqué l’algorithme de Twitter à cause de son ego brisé

Tout commence ce lundi 13 février. À l’occasion de la finale du Super Bowl, Elon Musk tweete son soutien aux Philadelphia Eagles, une des deux équipes qui concourent pour le titre. Il n’est pas le seul : Joe Biden tweete lui aussi à propos de l’événement, déclenchant la colère du propriétaire de Twitter. Alors que le tweet du président comptabilise 29 millions de vues, celui d’Elon Musk n’en affiche que 9,1 millions.

Une situation tout bonnement inacceptable pour le milliardaire. À 2 h 36 du matin, les employés de Twitter reçoivent un message sur Slack de la part de James Musk, cousin d’Elon. « Nous corrigeons un problème d’engagement sur la plateforme. Toutes les personnes capables de créer des tableaux de bord et d’écrire des logiciels peuvent aider à résoudre ce problème. C’est très urgent. »

Le dimanche précédent, Elon Musk a ordonné une réunion avec 80 employés dans le but de résoudre ce problème de popularité. L’homme d’affaires a été très clair : la priorité numéro 1 de ses équipes est désormais de faire en sorte que les tweets de leur patron génèrent plus d’engagements. Pendant plusieurs heures, les ingénieurs vont alors chercher la cause de ce phénomène.

La première est organique. Suite au rachat de Twitter, de nombreux utilisateurs ont tout simplement bloqué Elon Musk, lassés de voir son nom apparaître sans arrêt sur la plateforme. Pour ces derniers, les ingénieurs étaient impuissants. En revanche, il leur était encore possible de manipuler l’algorithme pour favoriser leur patron. Quelque temps plus tard, la solution est déployée. Les tweets d’Elon Musk bénéficient désormais d’un passe-droit pour l’onglet « Pour vous », signifiant qu’aucun filtre n’est imposé au milliardaire.

Le jour suivant, Elon Musk apparaît massivement sur le fil d’actualité de nombreux utilisateurs, dont la plupart ne sont pas abonnés à son profil. D’après un employé, chacun de ses tweets bénéficiait d’un boost artificiel qui lui permettait d’être 1000 fois plus visible qu’un tweet ordinaire. Les chiffres ne trompent pas : durant cette période, le milliardaire a réalisé un minimum de 40 millions d’impressions par tweet.

Le revers de la médaille n’a pas tardé à frapper. De nombreux utilisateurs se sont plaints de voir constamment Elon Musk dans leur fil d’actualité, générant une énième polémique autour de la gestion de la plateforme par ce dernier. En fin de matinée, ce dernier indique que le problème est en cours de résolution. Toujours selon un employé, le boost dont il bénéficie a certes été réduit, mais a été maintenu.

« Il a acheté l’entreprise, a mis un point d’honneur à souligner ce qu’il croyait être cassé et manipulé sous la direction précédente, puis fait volte-face et manipule la plateforme pour forcer l’engagement de tous les utilisateurs à n’entendre plus que lui », témoigne ce dernier. « Je pense qu’il n’est plus possible de croire qu’il veut réellement ce qui est le mieux pour tout le monde ici ».

Source : The Verge