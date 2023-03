Twitter : cet employé interpelle publiquement Elon Musk pour savoir s’il a été viré

Une scène pour le moins lunaire s’est déroulée hier soir sur Twitter. Halli Thorleifsson, employé de la firme depuis 2021, s’est adressé directement à Elon Musk pour lui poser une question inhabituelle : a-t-il été viré ? Comme on pouvait s’y attendre, la réponse du milliardaire n’a pas été des plus sérieuses.

Lorsqu’Elon Musk a pris la tête de Twitter, celui-ci a entrepris de licencier la moitié de ses employés. Encore aujourd’hui, le milliardaire a la gâchette facile et il n’est pas rare qu’un salarié perde son emploi simplement pour avoir prononcé une phrase de travers devant son patron. Depuis plusieurs mois, les concernés témoignent des méthodes peu conventionnelles de l’homme d’affaires mégalomane pour se séparer ses effectifs. Halli Thorleifsson vient récemment d’en faire les frais.

Halli Thorleifsson a rejoint Twitter début 2021, après lui avoir vendu sa société de design. Sur le réseau social, ce dernier rapporte que l’accès à son ordinateur professionnel lui a été coupé il y a quelques jours. Craignant le pire, ce dernier contacte alors le service RH de l’entreprise pour savoir s’il a été licencié ou non. À sa grande surprise, ce dernier a été incapable de lui répondre. Au pied du mur, il se résout donc à interpeller directement Elon Musk. Sur Twitter, bien évidemment.

What work have you been doing? — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Elon Musk se moque de l’employé qui lui demande s’il a été viré

« Cher Elon Musk, il y a 9 jours, l’accès à mon ordinateur professionnel a été coupé, ainsi que celui d’environ 200 autres employés de Twitter », écrit-il, avant d’expliquer la situation à l’intéressé. Quelques heures plus tard, ce dernier répond en demandant quel poste occupe Halli Thorleifsson au sein de l’entreprise. Après quelques messages, la conversation se conclut de manière étonnante. En réponse à des précisions de l’employé sur son travail, Elon Musk s’est contenté de tweeter deux émojis hilares. À ce stade, Halli Thorleifsson ne savait toujours pas s’il avait perdu son poste ou non.

🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Il lui aura fallu attendre encore quelque temps avant de recevoir un mail des ressources humaines l’informant qu’il avait bel et bien été licencié. L’échange entre les deux hommes s’est arrêté là. « J’ai décidé de vendre [mon entreprise] pour plusieurs raisons, mais l’une d’elles est que je souffre de dystrophie musculaire et que mon corps me lâche lentement mais sûrement », explique Halli Thorleifsson à la BBC.

« C’est extrêmement stressant. C’est mon fonds de retraite, un moyen de prendre soin de moi et de ma famille à mesure que ma maladie progresse. Il n’est pas facile pour moi d’accepter que l’homme le plus riche du monde se trouve à l’autre bout de la chaîne et refuse potentiellement de respecter les contrats. »