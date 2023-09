Counter-Strike Global Offensive n’est plus, place à Counter-Strike 2

Hier soir, Valve a finalement lâché Counter-Strike 2 dans la nature, dans une mise à jour gratuite venant remplacer le mythique Global Offensive. C’est donc la fin d’une ère pour la licence historique qui a atteint des sommets, sans pour autant que sa suite ne vienne révolutionner la formule.

Quand bien même vous n’auriez jamais joué sur PC de votre vie, vous n’êtes probablement pas passé à côté du phénomène qu’est Counter-Strike depuis sa sortie. À l’origine un mod de Half-Life publié en 1998, Valve flaire rapidement le bon filon et publie Counter-Strike en standalone dès 2000. Plusieurs opus sortiront par la suite, notamment Condition Zero, mais c’est en 2012 que tout bascule avec le lancement de Global Offensive.

À partir de là, plus rien n’arrête Counter-Strike, qui devient l’un des FPS compétitifs les plus populaires au monde. Cette année encore, et malgré son ancienneté, le jeu réunit régulièrement plus d’un million de joueurs en simultané. Mais, depuis hier, CS:GO comme on l’appelle n’est plus. Ou plutôt, le jeu est passé à l’étape supérieure. Après des mois de teasing, Valve s’est finalement décidé à sortir Counter-Strike 2, dans une mise à jour rendue publique hier.

Counter-Strike entre dans une nouvelle ère

La page Steam de Counter-Strike : Global Offensive est donc devenue Counter-Strike 2 dans la soirée 27 septembre. Les joueurs pourront télécharger gratuitement cette mise à jour tout en gardant les items, succès et autres cartes acquises au fils des années. Le jeu en lui-même reste donc le même. Counter-Strike 2 est avant tout une grosse refonte graphique du titre, si importante que Valve a tenu a marqué le coup en renommant complètement le titre.

La grande nouveauté est ainsi le passage au Source Engine 2, la dernière mouture du moteur mythique de Valve qui a vu naître Half-Life 2 et ses multiples mods. Cette upgrade a permis au studio d’opter pour plus de réalismes, notamment grâce à ses effets de fumée et d’eau qui ont marqué les fans lors des premiers trailers. Si vous avez quitté le navire il y a quelques années et que cette grande mise à jour vous fait de l’œil, voici la configuration recommandée pour jouer à Counter-Strike 2 :