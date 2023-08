Meta annonce la fin des publicités ciblées en Europe, vous ne serez bientôt plus traqué

Meta, la société mère de Facebook, modifie considérablement ses pratiques en matière de protection de la vie privée dans l'Union européenne. Voici tout ce qui va changer pour vos données.

Dans une mise à jour de sa politique de suivi des utilisateurs, le géant de la technologie Meta a annoncé son « intention » de se conformer à la réglementation régionale en matière de protection de la vie privée en donnant aux utilisateurs la possibilité de refuser la publicité comportementale, une pratique qui consiste à suivre le comportement en ligne des utilisateurs pour leur proposer des publicités ciblées.

Actuellement, Meta prétend diffuser des publicités microciblées sur la base juridique de l'intérêt légitime. Toutefois, la société fait l'objet d'un examen réglementaire à ce sujet et semble désormais modifier son approche de la publicité ciblée, en tout cas pour les utilisateurs basés en Europe.

Meta va changer ses règles en matière de publicité ciblée

Meta a révélé son projet de passer à une base juridique fondée sur le consentement pour la publicité ciblée. Cela signifie que les utilisateurs auront bientôt la possibilité de refuser la publicité comportementale, c’est-à-dire toutes les annonces ciblées qui découlent du suivi des utilisateurs.

Cette décision fait suite à une intervention d'urgence de l'autorité norvégienne de protection des données, qui a interdit temporairement à Meta de diffuser de la publicité comportementale dans le pays sans le consentement des utilisateurs. Elle répond également à l'évolution des exigences réglementaires dans la région, notamment en ce qui concerne l'interprétation du règlement général sur la protection des données (RGPD) par le principal régulateur de l'UE en matière de protection des données, la Commission irlandaise de protection des données (DPC).

Avec ces changements, Meta anticipe l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques (DMA), qui imposera de nouvelles règles sur le traitement des données pour les publicités comportementales.

Meta note que les annonceurs pourront toujours mener des campagnes publicitaires personnalisées afin d'atteindre des clients potentiels et de développer leurs activités, mais les utilisateurs qui refusent le suivi ne devraient pas être touchés par ces publicités ciblées.

Vous ne serez plus suivi à la trace sans votre consentement

Les défenseurs de la vie privée, qui plaident en faveur de ce changement depuis des années, font preuve d'un optimisme prudent. Max Schrems, un militant de la protection de la vie privée qui a déposé la plainte initiale de consentement forcé contre Meta en 2018, a averti qu'il suivrait de près la façon dont l'entreprise mettrait en œuvre le choix. Il a notamment souligné l'importance d'appliquer l'exigence de consentement à tous les traitements de données personnelles pour le ciblage publicitaire, et pas seulement aux publicités hautement personnalisées ou comportementales.

Bien qu'il ait fallu plusieurs années aux régulateurs pour obliger l'entreprise à réformer son modèle commercial hostile à la vie privée, le fait que cela se produise enfin est considéré comme une victoire majeure pour les droits à la vie privée dans l'UE.

D’après plusieurs analystes, la principale raison pour laquelle Meta s'est opposée à l'utilisation d'une base juridique de consentement pour la collecte de données dans le passé est qu'il est trop facile pour les utilisateurs d'applications de se désengager. En effet, lorsqu'Apple a commencé à demander aux utilisateurs d'iPhone de consentir à ce que les applications collectent des données en 2021, de nombreux utilisateurs se sont désistés, et les recettes publicitaires de Meta ont été fortement affectées par la perte d'accès à une grande partie des données de tiers.

Le billet de blog n'indique pas de date précise pour la mise en œuvre de ce changement, et se contente de mentionner “les mois à venir”. Le calendrier exact sera probablement déterminé par les régulateurs de l'UE.

Notez que le choix de refuser le suivi ne sera pas proposé aux utilisateurs situés en dehors de l'UE, y compris aux États-Unis et au Royaume-Uni. Seuls les utilisateurs de l'UE, de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse auront cette possibilité. D’ici à ce que les changements soient appliqués, on vous rappelle que vous pouvez déjà vous-même demander à Meta de ne pas vous suivre à la trace.