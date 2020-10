Messengers et Instagram : il est désormais possible d’envoyer des messages entre les deux applications

Facebook vient de faire un grand pas en avant dans l’uniformisation de ses applications, puisque Messengers et Instagram peuvent désormais communiquer entre elles. En effet, une mise à jour du réseau social intègre la célèbre application de messagerie.

Facebook souhaite plus d’interactions entre ses applications (Facebook, WhatsApp, Instagram) et aujourd’hui, Messengers fait une entrée fracassante sur Instagram. Désormais, les utilisateurs des deux applications peuvent communiquer entre eux, ce qui devrait grandement alléger l’utilisation.

Lorsque vous êtes en train de scroller sur Instagram et que quelqu’un vous envoie un message sur Messengers, la petite bulle de cette dernière application apparaît sur votre écran, se superposant aux photos que vous consultez. Logique, puisque Messengers et Instagram sont deux applications différentes. Mais plus maintenant : une mise à jour est actuellement déployée partout dans le monde.

Les fonctionnalités de Messengers disponibles dans Instagram

Sur la page d’accueil du réseau social destiné à la photo, nous trouvons l’icone de messages en haut à droite. Il se matérialise comme une petite flèche. Avec la mise à jour, cette icone est remplacée par celle de Messenger (petite bulle). Si vous appuyez dessus, Facebook vous propose alors de fusionner vos deux comptes. Plus qu’une communication inter-app, cette fusion apporte les fonctionnalités de Messengers au sein d’Instagram, comme la possibilité d’envoyer des stickers selfie ou de regarder un contenu vidéo de manière synchronisé. Notons que qu’Instagram disposera toujours de son application de messagerie à part si vous le souhaitez.

A lire aussi – Comment supprimer ou désactiver son compte Instagram

Facebook est actuellement dans un effort d’unification entre ses applications. La société a par exemple déployé Account Center, qui permet de sauvegarder ses préférences à travers tous les logiciels de la société, que ce soient les réglages ou encore les informations bancaires. La fusion des messageries d’Instagram et de Messengers entre donc totalement dans cette logique.

Si vous n’avez pas encore accès, cela ne devrait pas tarder, puisque la mise à jour est déployée par roulement dès aujourd’hui.