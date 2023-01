Messenger : le chiffrement de bout en bout des conversations arrive chez davantage d’utilisateurs

Meta a annoncé aujourd'hui qu'elle a commencé à étendre progressivement les tests de chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger. L’application de messagerie s’aligne donc toujours un peu plus sur son concurrent WhatsApp.

Les conversations chiffrées de bout en bout ne sont pas une nouvelle fonctionnalité de Messenger. Déjà il y a 6 ans, Facebook introduisait les « conversations secrètes », avant de finalement lancer en bêta le chiffrement de bout en bout sur les appels audio et vidéo, ainsi que pour certains utilisateurs.

Désormais, Meta a révélé qu'elle avait commencé à étendre progressivement les tests de chiffrement de bout en bout par défaut pour Messenger. La fonctionnalité devrait être disponible pour un plus grand nombre de personnes au cours des prochains mois, ce qui devrait considérablement augmenter la sécurité de vos conversations.

Les conversations chiffrées de bout en bout ont droit à de nouvelles fonctionnalités

La fonctionnalité a désormais droit à davantage de fonctionnalités. Meta propose enfin des éléments de base comme les thèmes de chat, les émojis de chat et les réactions, ainsi qu'un certain nombre d'autres fonctionnalités. Si les thèmes de chat, les émojis et les réactions sont des fonctions standard à notre époque, elles étaient jusqu'à présent absentes de l'expérience chiffrée de Messenger. On retrouve également les photos de profil de groupe, les aperçus de liens et le statut actif.

Notez que les bulles de chat font également leur retour sur Android. Celles-ci permettent de joindre plus facilement des personnes depuis l'écran d'accueil. Les contacts avec lesquels vous avez une conversation se retrouvent dans une bulle flottante sur votre écran d'accueil. Vous pouvez taper sur la bulle et commencer à envoyer des messages immédiatement, ou choisir de ne pas les utiliser en vous rendant dans les options de Messenger.

Malheureusement, Meta ne dit pas combien de personnes auront accès au chiffrement de bout en bout, mais la société indique qu'elle informera les gens dans des “fils de discussion individuels” lorsque la sécurité de leurs discussions sera mise à niveau. Actuellement, l'option permettant d'activer E2EE sur Messenger se trouve dans les paramètres de chaque chat, et elle n'est pas si facile à trouver. On imagine que toutes les conversations seront chiffrées de bout en bout d’ici quelques mois, comme c’est déjà le cas sur WhatsApp et d’autres concurrents.