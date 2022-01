Facebook Messenger : comment activer le chiffrement pour mieux sécuriser toutes vos conversations

Messenger introduit aujourd’hui de nouvelles manières de protéger vos conversations. Deux choix s’offrent à l’utilisateur : soit opter pour une conversation éphémère, soit la chiffrer de bout en bout. Voici comment activer ces modes.

Facebook a commencé à déployer ses discussions chiffrées sur Messenger en 2016. Six ans plus tard, cette fonctionnalité est enfin disponible pour tout le monde. Deux modes sont en réalité proposés : un mode privé ainsi qu’un mode éphémère.

Ces deux modes ne sont pas proposés par défaut. Cela pourrait arriver en 2023, mais pour l’instant, il faut l’activer soit même. Cela passe par l’application mobile. Si la manipulation est simple, elle est assez bien camouflée pour que l’utilisateur puisse passer à côté. Voici la marche à suivre sur Android. Sur iOS, elle devrait s’activer de manière similaire.

Le mode éphémère, qu’est-ce que c’est, comment l’activer ?

La première solution proposée par Meta pour protéger votre conversation est le mode éphémère. Comme son nom l’indique, il permet d’avoir une discussion qui s’efface au bout d’un moment. Une fois la bulle de conversation close, les messages disparaissent.

Bien entendu, cela concerne les messages texte, mais aussi les gifs, les photos et les vidéos. Si votre interlocuteur a l’idée de prendre une capture d’écran, cela sera signalé dans la conversation, comme sur Snapchat. Même chose pour l’enregistrement des images. Voici comment activer le mode éphémère.

Ouvrez Messenger sur Android

Sélectionnez une conversation

« Tirez » l’écran vers le haut le temps d’une seconde (un texte apparaît vous indiquant que vous activez ce mode)

Discutez sans vous soucier de laisser des traces.

Pour désactiver ce mode, il suffit d’appuyer sur l’onglet « désactiver le mode éphémère » qui s’affiche constamment lors de la conversation. Comme dit plus haut, tous les messages sont effacés une fois la bulle fermée.

Comment activer les conversations chiffrées

L’autre mode protège également vos discussions, mais fonctionne différemment. En effet, il est possible de chiffrer vos conversations pour une sécurité optimale, sans que les messages disparaissent. Là encore, c’est une chose simple à activer et les screenshots sont signalés. Les appels audio et vidéos sont aussi protégés.

Ouvrez Messenger

Dans le menu principal (celui avec tous vos contacts), appuyez sur le petit stylo en haut à droite

Un nouveau menu s’ouvre alors.

Activer l’onglet avec le petit cadenas, toujours en haut à droite de votre écran

La prochaine conversation que vous débuterez sera chiffrée

A noter que cette méthode ouvre une nouvelle conversation. Si vous l’activez avec un contact avec qui vous communiquez déjà, deux discussions co-existeront alors : une protégée (signalée par le cadenas) et une non protégée. Il faut aussi répéter l’opération à chaque fois que vous souhaitez démarrer une nouvelle conversation chiffrée.

Voici donc les deux méthodes introduites aujourd’hui par Meta pour le grand public. Ce jour n’a pas été choisi au hasard par la société californienne, puisque le 28 janvier est la journée européenne de la protection des données. Meta (ex-Facebook) est critiqué depuis longtemps sur la manière dont il gère les données de ses utilisateurs. Ces nouvelles fonctionnalités devraient rassurer ceux qui utilisent Messenger, mais pour le moment, rien ne nous garanti de nos conversations privées sont bel et bien à l’abri grâce à ce nouveau mode.