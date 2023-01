Mercredi saison 2 : Netflix commence déjà à évoquer la suite

La série Mercredi aura-t-elle droit à une saison 2 ? Si tout le porte à croire, Netflix n’a encore rien annoncé dans ce sens. Aujourd’hui, la plateforme commence à teaser la suite de l’aventure via son compte Twitter.

La série Mercredi a été un triomphe surprise pour Netflix. Succès critique et public, elle a réuni plus de 1,2 milliard d’heures de visionnages au compteur, se plaçant juste derrière Stranger Things saison 4. Il n’est donc pas étonnant qu’une suite soit en préparation.

Netflix n’avait pas encore communiqué sur une éventuelle saison 2 mais cette nuit, la plateforme a diffusé un tweet cryptique qui promet beaucoup. On peut y voir Mercredi (Jenna Ortega) face à sa machine à écrire. Elle y tape « The End ? ». Le point d’interrogation est d’ailleurs appuyé par le tweet.

Mercredi devrait bien avoir sa saison 2 sur Netflix

Devant le succès de la première saison, on pourrait se dire que l’arrivée d’une deuxième salve d’épisodes serait une formalité. Pourtant, rien n’est simple et certains fans s’inquiétaient de voir une éventuelle saison 2 diffusée sur une autre plateforme. Mercredi est en effet une production de la Metro Goldwyn Mayer (MGM), maison de production qui a récemment été rachetée par Amazon. On pouvait donc légitimement se demander si la série n’allait pas finir sur Prime Video. Il n’en sera rien, selon IndieWire. Le contrat avec Netflix ayant été signé avant le rachat, Mercredi devrait rester là où elle est.

Les fans étaient également inquiets d’une éventuelle annulation, malgré le succès. L’exemple de 1899, annulée après une saison malgré de bons chiffres, inquiétait la communauté. Tout était donc possible. Avec ce tweet, Netflix n’annonce rien officiellement, mais suggère que Mercredi continuera son petit bout de chemin. Il ne faudra cependant pas attendre la suite avant 2024 au minimum.

2022 a été l’année des succès pour Netflix, malgré un marché de plus en plus difficile. En plus de Mercredi, la plateforme a pu compter sur Dahmer, l’une des surprises de l’année, ainsi que sur sa valeur sûre : Stranger Things. 2023 devra faire aussi bien et elle commence fort avec une nouvelle série phénomène : Kaleidoscope. Cette dernière est petit à petit en train de faire monter le buzz, et donc d’attirer les téléspectateurs.