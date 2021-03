La Lucid Air est la première voiture avec un son Dolby Atmos

La Lucid Air, la voiture électrique de Lucid Motors, embarque 21 haut-parleurs Dolby Atmos. Grâce à un partenariat exclusif, elle s'impose comme la première voiture à offrir un son Dolby Atmos à ses occupants. En s'appuyant sur cette technologie de reproduction du son, le constructeur automobile américain souhaite proposer une expérience audio immersive et des aides à la conduite efficaces.

Ce 17 mars 2021, Lucid Motors a annoncé un partenariat d'envergure avec Dolby Laboratories, la firme américaine qui développe la technologie Dolby Atmos. Grâce à ce partenariat, le fabricant automobile intégrera un système Surreal Sound composé de 21 haut-parleurs au sein la Lucid Air, future rivale de la Model S.

Développé main dans la main avec Dolby, ce système se compose de “haut-parleurs avant, arrière, latéraux et de hauteur” qui ont été “réglé et perfectionné” pour s'adapter à l'habitacle de la berline électrique. “La Lucid Air offre une expérience sonore multidimensionnelle élevée à la hauteur des autres innovations de chez Lucid” affirme Derek Jenkins, vice-président en charge du design chez Lucid Motors.

Dolby et Lucid Motors dévoilent les atouts du système Surreal Sound de la Lucid Air

Avec l'expertise de Dolby, Lucid souhaite surtout proposer une expérience musicale de haut vol. Comme le note Tim Pryde, directeur en charge de la musique chez Dolby, “la musique est le principal divertissement offert dans une voiture”. L'apport du Dolby Atmos permet aussi à Lucid Motors d'améliorer les aides à la conduite.

Concrètement, la signalisation acoustique des notifications, indications, avertissements a été optimisée pour alerter le conducteur et les passagers avec efficacité. Par exemple, un avertissement concernant la ceinture de sécurité sera émis en provenance de la ceinture qui n'est pas bouclée. Les avertissements d'angles morts proviendront directement de l'endroit où ceux-ci ont été localisés. “Même les sons aussi courants que les clignotants retentiront au conducteur comme s'ils venaient du côté indiqué du véhicule” précise fièrement Lucid Motors.

Pour rappel, la Lucid Air arrivera sur le marché européen dans le courant de l'année 2022. La berline débarquera aux Etats-Unis dès l'automne prochain. On vous en dit plus dès que possible sur la Lucid Air. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.