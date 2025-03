Vous n’avez sans doute jamais entendu parler de ce jeu vidéo, pourtant il risque de faire sensation. Memoriapolis a enfin une date de sortie et c’est pour bientôt

Chaque city builder apporte sa petite touche au genre, mais rares sont ceux qui prennent le risque de bousculer totalement une formule établie depuis des décennies. C’est le pari de Memoriapolis, jeu français qui dévoile aujourd’hui sa date de sortie.

Memoriapolis est un city builder un peu particulier. Il faut certes construire sa cité, la faire grandir, gérer ses ressources et régler les soucis qui peuvent venir troubler la paix des habitants, mais il ajoute un petit twist intéressant : il ne s’agit pas seulement de construire une ville, mais de la faire prospérer de l’antiquité à nos jours.

Ainsi, les bâtiments antiques deviennent ruines au fil du temps, de nouveaux quartiers plus modernes voient le jour, la population change. Libre au joueur de gérer son histoire comme il l’entend : préservera-t-il les monuments du passé ou rasera-t-il tout pour créer quelque chose de nouveau, au point de gommer son identité ? Voilà ce que propose Memoriapolis.

Memoriapolis arrive bientôt sur vos PC

Plus encore, le jeu dispose d’un gameplay très souple. Pas de routes à tracer, pas de cases à remplir, la construction y est organique. On place les bâtiments sur la carte, puis on laisse la cité se développer par elle-même. Par exemple, la population va naturellement tracer une grande avenue selon la disposition des édifices. Cette avenue qui, même si la ville change de visage au fil des ères, sera préservée. Malin, mais aussi réaliste.

Chez Phonandroid, nous vous avions déjà parlé de Memoriapolis il y a quelques mois. Alors en early access, le jeu nous avait grandement séduit par son potentiel. Bientôt, le titre sera disponible en entier sur Steam (PC), puisque le studio français 5PM a annoncé sa date de sortie. Ce sera pour le 30 avril 2025.

Pour l’occasion, nous avons même le droit à un petit trailer de lancement. Si vous êtes impatient, vous pouvez d’ores et déjà jouer à l’early access. Si le jeu n’est pas encore complet, cette version propose un bon panorama de ce que le studio français veut proposer avec son titre.

Memoriapolis sera-t-il la grosse surprise de l’année dans le petit monde des city builders ? Nous verrons cela fin avril.