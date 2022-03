Les meilleurs smartphones du moment vendus jusqu’à 400 euros moins cher

Vous rêvez d’un smartphone premium à prix cassé ? Voici notre sélection des meilleurs modèles haut de gamme de 2021 issus de neuf constructeurs majeurs. Quelques mois à peine après leur lancement, ces modèles emblématiques bénéficient de réductions jusqu’à 38%. Des baisses de prix qui les rendent extrêmement attractifs, car ils n'ont rien perdu de leur superbe.

Pourquoi acheter un smartphone haut de gamme au prix fort quand on peut économiser jusqu’à 400 euros sur la facture ? Les constructeurs renouvellent fréquemment leurs gammes de mobiles y compris les plus prestigieuses. Et il vous suffit de patienter quelques mois pour faire de très bonnes affaires. Dans notre large sélection, deux marques manquent à l’appel : Apple et Google. La première n’est pas coutumière des bons plans – sachez juste qu’à la sortie d’un iPhone, le modèle précédent perd officiellement 100 euros. Tout simplement. Quant à la seconde, elle produit tellement peu d’exemplaires qu’il y a souvent rupture de stock, avec un effet pervers à la clé : ce qui est rare devient cher. Les Pixel s’affichent au même prix ou presque chez les distributeurs que chez Google, voire parfois plus cher !

En revanche, chez les autres constructeurs, les réductions sont importantes et il ne faut jamais tarder tant les consommateurs avertis sont de plus en plus nombreux à se rabattre sur ces super téléphones à prix réduit. Samsung, Xiaomi, Oppo, OnePlus… le choix ne manque pas. D’ailleurs chez certains acteurs comme Xiaomi, avec sa marque POCO, ou Realme, émanation d'Oppo spécialisée dans le rapport performances-prix imbattable, les réductions de ce début d’année font démarrer le prix du smartphone premium à seulement… 299 euros ! L’occasion de vous faire plaisir sans attendre.

Samsung Galaxy S21+

Presque sans défaut, le fleuron de Samsung, dans sa version 6,7 pouces, associe un superbe design à une prise en main agréable. Puissant et doué en photo avec son triple module polyvalent, il se distingue par une qualité d’affichage époustouflante, grâce à son écran Dynamic AMOLED rafraîchi jusqu'à 120Hz. Cet appareil assure une autonomie supérieure à son prédécesseur, ce qui ne gâche rien.

Les +

La qualité de l’écran, irréprochable

Les performances convaincantes

L’excellence en photo, y compris de nuit

Les –

La disparition de l’emplacement microSD

L’absence de charge ultra rapide

Prix du Samsung Galaxy S21+ :

Prix de lancement (version 256 Go) : 1109 €

Prix actuels : 790 € chez Darty (soit -29%)

Acheter le Samsung Galaxy S21+ chez Darty

Samsung Galaxy S21 ultra

Extrêmement puissant avec son processeur de dernière génération et ses 12Go de RAM, le Galaxy S21 Ultra réunit le meilleur de Samsung dans un format XXL de 6,8 pouces. L’écran à taux de rafraîchissement variable (1-120 Hz) de très haute définition (WQHD+) est somptueux, l’autonomie est au rendez-vous et le quadruple module photo fait merveille avec un zoom optique jusqu’à 10X, sans oublier la captation vidéo bien stabilisée (jusqu’à 8X).

Les +

La dalle ultra lumineuse et parfaitement calibrée

La compatibilité avec le stylet S Pen

La polyvalence poussée en photo-vidéo

Les –

La charge rapide limitée à 25W

L’emplacement microSD absent

Prix du Samsung Galaxy S21 Ultra

Prix de lancement : 1259 € (en version 128 Go)

(en version 128 Go) Prix actuels : 999,90 € (128 Go) chez Fnac (soit -21 %)

Acheter le Samsung Galaxy S21 Ultra (128 Go) chez Fnac

Samsung Galaxy Z Flip 3

Véritable bijou, cette deuxième génération du mobile pliable ultra compact de Samsung gagne en performances tout en démocratisant le genre. De conception irréprochable, il séduit par sa dalle de 6,7 pouces et un écran secondaire enfin plus grand, pour profiter pleinement de ses notifications. Malgré son prix revu à la baisse, ce Flip s’avère très puissant et s’améliore même (un peu) en photo.

Les +

Le design magique, avec un bel écran 120Hz pliable

Le châssis encore amélioré et résistant à l’eau

L’écran interne de 1,9 pouce qui gagne en fonctionnalités

Les –

La batterie de 3300 mAh peu endurante

La photo en retrait face aux autres S21

Prix du Samsung Galaxy Z Flip 3

Prix de lancement : 1059 € (en version 256 Go)

(en version 256 Go) Prix actuels : 654 € (256 Go) chez Fnac (soit -38 %)

Acheter le Samsung Galaxy Z Flip 3 chez Fnac

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le plus innovant des pliables de Samsung fait son retour dans un design amélioré et plus résistant. Équipé de deux écrans de bonne facture, ce Fold 3 séduit par ses fonctions innovantes autorisées par une interface One UI dédiée. Relativement endurant et assurant des prestations audio et photo satisfaisantes, cet appareil unique ne peut que séduire les plus geeks.

Les +

L’écran pliable de 7,6 pouces très réussi

Le châssis et la charnière encore améliorés

La puissance de la plate-forme malgré le bridage

Les –

Smartphone plié un peu lourd et épais

Stylet S Pen non fourni et sans logement prévu

Prix du Samsung Galaxy Z Flip 3

Prix de lancement : 1899 € (en version 512 Go)

(en version 512 Go) Prix actuels : 1183 € (512 Go) chez Fnac (soit -37 %)

Acheter le Samsung Galaxy Z Flip 3 chez Fnac

Xiaomi 11T

Ce Xiaomi 11T fait honneur au positionnement de la marque chinoise : offrir un équipement haut de gamme et des prix serrés. Avec son processeur surpuissant (Snapdragon 888) et un bel écran OLED, ce mobile achève de convaincre avec sa bonne autonomie et sa recharge 67 W, ultra rapide, qui ne requiert que 38 minutes pour une charge complète. La bonne qualité photo offerte par le capteur 108 MP complète cette liste de points positifs.

Les +

Le grand et lumineux écran 120 Hz de 6,67 pouces

Le processeur puissant, parfait pour jouer

L’excellente autonomie et la charge rapide 67W

Les –

Le boîtier n’est pas étanche

L’ultra grand-angle est décevant

Prix du Xiaomi 11T

Prix de lancement : 499 € (en version 128 Go)

(en version 128 Go) Prix actuels : 344 € (128 Go) chez Fnac (soit -31 %)

Acheter le Xiaomi 11T chez Fnac

Xiaomi 11T Pro

La version Pro du Xiaomi 11T s’appuie, elle aussi, sur un grand écran très lumineux, sur un capteur photo principal de bonne facture (108 MP) ainsi que sur le processeur phare de 2021 de Qualcomm, le Snapdragon 888. Les différences avec le Xiaomi 11T se situent du côté de la vidéo, qui monte à 8K, et surtout sur une charge d’une rapidité jamais atteinte, puisqu’elle ne requiert que 20 minutes… avec un peu de chauffe.

Les +

La charge complète la plus rapide du marché

L’écran AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces

La puissance du Snapdragon 888

Les –

La chauffe inévitable lors du chargement

Le mode nuit en photo, décevant

Prix du Xiaomi 11T Pro

Prix de lancement : 699,90 € (en version 256 Go)

(en version 256 Go) Prix actuels : 629 € chez Darty ou Fnac (soit -10%) et 490 € chez CDiscount (soit -30%)

Acheter le Xiaomi 11T Pro chez Fnac

Acheter le Xiaomi 11T Pro chez Darty

Acheter le Xiaomi 11T Pro chez CDiscount

Xiaomi Poco F3

Avec son excellent rapport performances-prix, ce Poco F3 ne manque pas d’atouts. À commencer par sa dalle AMOLED de 6,67 pouces, très lumineuse et rafraîchie à 120Hz, ou son processeur Snapdragon 870, bien suffisant pour un usage gaming. D’une bonne endurance, il est compatible avec la charge rapide 33 W. Seule déception : son équipement photo en retrait face à la concurrence.

Les +

L’écran de bonne qualité

Le processeur puissant et compatible 5G

La très bonne endurance

Les –

La qualité photo décevante

L’absence de port micro SD

Prix du Xiaomi Poco F3

Prix de lancement : 369,90 € ou 399,90 €

ou Prix actuels : 289 € (128 Go) chez Fnac (soit -22%) et 330 € (256 Go) chez Amazon (soit -17,5%)

Acheter le Xiaomi Poco F3 chez Fnac

Acheter le Xiaomi Poco F3 chez Amazon

Oppo Find X3 Pro

Le Find X3 Pro n’est pas seulement un smartphone ultra puissant, équipé des dernières technologies. C’est un chef-d’œuvre d’élégance avec son écran bord à bord incurvé et son dos en verre minéral, au toucher satiné avec un module photo carré parfaitement intégré. Plutôt endurant, assurant une belle qualité d’affichage et capable de réaliser de belles photos, ce smartphone d’Oppo est l'un des cinq smartphones préférés de la rédaction sur 2021.

Les +

Le design original et sophistiqué

Le bel écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces

La charge rapide 65 W (39 min de 0 à 100%)

Les –

Le zoom optique seulement x2

L’autonomie un peu juste en jeu

Prix du Oppo Find X3 Pro

Prix de lancement : 1149 €

Prix actuels : 749 € chez RED by SFR (soit -34%)

Acheter le Oppo Find X3 Pro chez RED by SFR

Oppo Find X3 Neo

Malgré son prix serré face au Find X3 Pro, ce Neo joue lui aussi dans la cour des grands, avec un processeur de bonne puissance, un bel écran 90 Hz AMOLED de 6,55 pouces et un quadruple module photo convaincant. Il bénéficie même d’un zoom optique x2 identique à celui du Find X3 Pro. L’appareil offre une solide endurance et la charge rapide 65 W qui permet de passer de 0 à 100% en 30 min .

Les +

L’écran Amoled 90 Hz de 6,55 pouces

La qualité photo remarquable

Le puissant processeur avec 12 Go de RAM

Les –

Le capteur photo macro dispensable

L’absence de recharge sans-fil

Prix du Oppo Find X3 Neo

Prix de lancement : 799 €

Prix actuels : 597 € chez Amazon (soit -25%)

Acheter le Oppo Find X3 Neo chez Amazon

Oppo Reno 6 Pro

Si le Find X3 Neo vous plaît, vous ne serez pas dépaysé par le Reno6 Pro avec lequel il partage presque la même fiche technique et même certains éléments de design. Le mobile est tout aussi bon en autonomie et en photo. Seul le processeur diffère, offrant des performances plus stables. La qualité d’affichage de la dalle Super AMOLED de 6,55 pouces se montre aussi un cran au-dessus.

Les +

L’écran 90 Hz de 6,55 pouces aux couleurs justes

Stabilité du processeur avec maîtrise de la température

Recharge très rapide 65 W (36 minutes)

Les –

Le rafraîchissement méritait d’être à 120 Hz

Le téléobjectif non stabilisé nuit au zoom x5

Prix du Oppo Reno6 Pro

Prix de lancement : 799 €

Prix actuels : 649 € chez RueDuCommerce (soit -19%)

Acheter le Oppo Reno6 Pro chez RueDuCommerce

OnePlus 9

Malgré son prix raisonnable, le OnePlus 9 embarque un équipement haut de gamme et livre l'une des meilleures interfaces du moment, Oxygen OS. Son écran Fluid AMOLED de qualité, très réactif, et sa batterie endurante de 4500 mAh lui offrent un fonctionnement optimal. Côté photo, un partenariat avec Hasselbad profite à la marque. Même l’ultra grand-angle réalise de beaux clichés.

Les +

Le Snapdragon 888 au sommet de sa puissance

L’écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

La qualité photo des deux principaux capteurs

Les –

La qualité audio décevante

L’absence de port microSD

Prix du OnePlus 9

Prix de lancement : 719 €

Prix actuels : 649 € chez Amazon (soit -10%)

Acheter le OnePlus 9 chez Amazon

Asus Zenfone 8 Flip

Avec son module photo rotatif, ce Zenfone offre un design sans équivalent, mais n’oublie pas d’être performant. Équipé du puissant Snapdragon 888, il séduit par son grand et lumineux écran Super AMOLED de 6,67 pouces et sa batterie confortable de 5000 mAh. Attendu sur le terrain de la photo, ce Flip est équipé d’un zoom 3x qui ne déçoit pas, notamment en mode selfie où se capteur principal fait des merveilles.

Les +

Le design original et l’interface réussie

Le grand écran rafraîchi à 90 Hz

La bonne qualité photo qui profite aux selfies

Les –

L’absence d’étanchéité

La charge pas assez rapide

Prix de l'Asus ZenFone 8 Flip

Prix de lancement : 799 €

Prix actuels : 579 € chez Fnac (soit -28%)

Acheter l'Asus ZenFone 8 Flip chez Fnac

Realme GT 5G

C’est un réel flagship killer que Realme livre avec ce GT 5G à l’équipement solide et au prix très doux. Au-delà de son look branché, ce smartphone convainc par son écran AMOLED 120Hz performant, son puissant Snapdragon 888 et, en plus d’une autonomie confortable, sa charge très rapide 65W. Et si ce mobile manque de polyvalence en photo, la qualité satisfaisante des clichés est une bonne surprise.

Les +

Le prix extrêmement attrayant

L’écran et le processeur parfaits pour un usage gaming

Une recharge hyper rapide (32 minutes)

Les –

L’autonomie un peu juste en jeu

Le capteur photo macro inutile

Prix du Realme GT 5G

Prix de lancement : 499,99 €

Prix actuels : 349 € chez Fnac (soit -26%)

Acheter le Realme GT 5G chez Fnac

Realme GT Neo 2

Fidèle à son ADN, Realme propose avec ce Neo 2, une fois encore, un incroyable rapport performance-prix. Sa puissante plate-forme à base de Snapdragon 870, bien optimisée, ravira les amateurs de gaming. L’autonomie un peu juste en jeu est compensée par une charge vraiment très rapide. Sans prétention, le capteur photo principal de 64 Mpix se défend, de jour comme de nuit.

Les +

Le grand écran AMOLED 120 Hz de 6,6 pouces

La plate-forme très robuste pour le gaming

La recharge très rapide 65 W (37 minutes)

Les –

L’autonomie un peu juste pour le jeu à outrance

Le capteur macro mauvais

Prix du Realme GT Neo 2

Prix de lancement : 469 €

Prix actuels : 349 € chez Fnac, Darty ou Boulanger (soit -26%)

Acheter le Realme GT Neo 2 chez Boulanger

Acheter le Realme GT Neo 2 chez Darty

Acheter le Realme GT Neo 2 chez Fnac

Sony Xperia 1 III

Sony a mis tout son talent vidéo, photo et audio dans ce Xperia très haut de gamme, au design original, en verre poli et tout en longueur. Puissant et assurant une autonomie satisfaisante, ce Xperia 1 III se distingue par son excellente qualité sonore, y compris via des haut-parleurs stéréo frontaux puissants, et une qualité photo remarquable, avec notamment un téléobjectif offrant un zoom optique X3.

Les +

L’écran OLED 120 Hz WQHD+ de 6,5 pouces

La puissance du Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM

La qualité et la polyvalence photo

Les –

La luminosité un peu faible de l’écran

La charge peu rapide (seulement 30 W)

Prix du Sony Xperia 1 III

Prix de lancement : 1299 €

Prix actuels : 846 € chez Fnac (soit -35%)

Acheter le Sony Xperia 1 III chez Fnac

Motorola Edge 20 Pro

Motorola propose un smartphone techniquement maîtrisé avec ce Edge 20 Pro, doté d’un grand écran OLED, rafraîchi jusqu’à 144 Hz et du puissant Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM. Sa batterie de 4500 mAh lui confère une autonomie correcte avec une charge rapide 30W. Le smartphone est équipé de 3 capteurs photo qui assurent globalement une bonne polyvalence.

Les +

Un écran OLED 144 Hz de 6,7 pouces

Des performances suffisantes pour jouer

Une autonomie plutôt confortable.

Les –

Le module photo périscopique décevant

L’absence d’étanchéité

Prix du Motorola Edge 20 Pro

Prix de lancement : 699 €

Prix actuels : 599 € chez Fnac (soit -14%) et 549 € sur la boutique Motorola (soit -21%)

Acheter le Motorola Edge 20 Pro chez Fnac

Vivo X60 Pro

Malgré son équipement remarquable, ce X60 pro séduit par la finesse de son boîtier (7,6 mm). Son écran AMOLED 6,56 pouces allié à une plate-forme puissante, le Snapdragon 870 avec 12 Go de RAM, autorise tous types d’usage, jeu inclus. L’autonomie est correcte, accompagnée d’une charge rapide 33W. Excellent et polyvalent en photo, ce smartphone se distingue par son stabilisateur optique gimbal.

Les +

Le design fin et élégant

L'écran AMOLED 120 HZ de 6,56 pouces

La qualité photo, avec une stabilisation efficace

Les –

L'autonomie un peu juste

La luminosité de l’écran un peu faible

Prix du Vivo X60 Pro

Prix de lancement : 799 €

Prix actuels : 699 € chez Boulanger ou CDiscount (soit -13%)

Acheter le Sony Xperia 1 III chez Boulanger