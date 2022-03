Le OnePlus Nord 2 5G au prix le plus bas chez AliExpress

Aujourd'hui chez AliExpress, vous pouvez profiter du smartphone OnePlus Nord 2 5G à prix réduit ! L'enseigne chinoise propose une réduction de 45€. Découvrez comment profiter de l'offre ci-dessous.

AliExpress vous propose le smartphone OnePlus Nord 2 5G (Global Version) avec une réduction exceptionnelle de 45€ ! En vous rendant dès maintenant chez AliExpress, vous pouvez ainsi vous procurer le smartphone pour seulement 289€ au lieu de 334€.

Comment profiter de cette offre ? Rien de plus simple. Il vous suffit d'utiliser le code SDFRM113 après avoir ajouter le smartphone à votre panier. Le montant totale de votre commande se mettra automatiquement à jour.

Le smartphone est proposé par la boutique High Tech France qui bénéficie de plus de 95% d'avis positifs (4 étoiles sur 5 ou plus) chez AliExpress. Il est donc expédié depuis la France et livré en seulement 5 jours.

Le OnePlus Nord 2 : profitez de la 5G à prix mini

Avec le OnePlus Nord 2, vous pouvez profiter d'un smartphone à un prix abordable tout en bénéficiant de nombreuses prestations haut de gamme. Vous profitez par exemple du nouveau réseau mobile, la 5G, et donc d'une vitesse de débit sans égal !

Il est également doté d'un triple capteur arrière dont un capteur principal de 50Mp et un capteur Sony IMX766 pour 56% de lumière capturée en plus, ainsi que la stabilisation optique de l'image (OIS) et la magie de l'IA.

Côté performances, il propose 8Go de RAM et un processeur MediaTek Dimensity 1200-AI Chipset qui permet des séances de jeu plus rapide et une expérience en toute fluidité grâce à une fréquence d'affichage de 90Hz.

Il est aussi équipé d'une batterie de 4500 mAh très performante et d'une charge très rapide. Il peut tenir une journée entière après seulement 15 minutes de charge.

Parmi ses nombreux avantages, on note en prime l'écran AMOLED de 6,43 pouces FHD+, deux haut-parleurs stéréo avec des pilotes Dirac personnalisés, le WiFi 6 et une caméra frontale de 32Mp.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.