Bons plans Amazon : les meilleures offres décembre 2020

Chaque semaine, Amazon propose des bons plans très intéressants. Ces promos sont souvent proposées via des ventes flash qui ne durent qu’un seul jour, voire quelques heures . Retrouvez ici les meilleurs bons plans et promos Amazon du moment afin de vous aider à réaliser des économies tout en (vous) faisant plaisir.

Carte mémoire micro SDXC SanDisk A1 128 Go à 19,90 €

On commence notre sélection des meilleurs bons plans Amazon du moment avec la carte mémoire micro SDXC SanDisk A1 128 Go proposée à 19,90 €. Idéale pour les appareils photo MIL, tablettes et smartphones Android, elle est livrée avec un adaptateur SD pour assurer une compatibilité étendu avec un grand nombre d’appareils. Très performante, elle est capable d’atteindre des vitesses de lecture/écriture de 100/90 Mo/s pour des prises et transferts rapides.

En outre, elle prend également en charge les vidéos en définition Full HD en mode rafale continue et est homologuée A1 pour des performances applicatives plus rapides. Enfin, elle a été conçue et testée dans les conditions les plus extrêmes et peut résister aux températures extrêmes, à l’eau, aux chocs et aux rayons X.

Echo Dot 3ème génération à 24,99 €

On continu avec l’enceinte connecté Echo Dot 3ème génération. Compacte, elle se présente sous la forme d’un galet. Grâce à elle, lancez et contrôlez vos musiques préférées par simple commande vocale, appelez ou envoyez des messages à toute personne qui possède un appareil Echo, contrôlez vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Cet appareil est affiché à 24,99 € au lieu de 59,99 € soit 35 € de réduction.

Amazon Echo Dot 4 à 29,99 €

Il s’agit de la 4ème génération de l’Echo Dot lancé en 2020 et déjà à moitié prix. Commercialisé à 60 €, son tarif passe à 30 €, ce qui vous permet de réaliser une économie de 30 € (50%). L’Amazon Echo Dot de 4e génération a introduit un vrai changement niveau design en adoptant un look sphérique, tout en gagnant en volume. La qualité sonore est toujours aussi bonne et vous profitez des bons et loyaux services d’Alexa pour tout contrôler à la maison.

Souris sans fil MX Anywhere 2 à 36,99 €

La Logitech MX Anywhere 2 est proposée en vente au tarif de 36,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit une belle remise de 43 euros de la part du site marchand. Pour information, il s’agit d’une offre promotionnelle étant à durée limitée et les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows (8 ou version ultérieure) et Mac (OS X 10.10 ou version ultérieure), la Logitech MX Anywhere 2 disponible dans un coloris noir est livrée avec un récepteur USB Unifying qui se branche directement sur l’ordinateur et dispose de la technologie sans Bluetooth.

Elle fonctionne sur toutes les surfaces, même le verre, avec une haute précision atteignant les 1 000 PPP. Concernant l’autonomie de la batterie, l’utilisateur pourra en profiter jusqu’à 70 jours sur une seule charge complète. Quatre minutes de charge suffisent à fournir une autonomie d’une journée entière sur une période de 40 jours.

Souris sans fil Logitech MX Master à 44,99 €

Si vous êtes à la recherche d’une souris sans fil précise et confortable, ce bon plan Amazon pourrait vous plaire ! La Logitech MX Master profite d’une réduction de 50% faisant ainsi passer son prix de 99,99 € à seulement 44,99 €. Compatible avec les PC Windows et Mac, elle fonctionne de manière optimale sur quasiment toutes le surfaces grâce au capteur haute précision Darkfield. Le contrôle du curseur est précis même sur du verre.

La souris dispose d’une molette de défilement intelligente qui s’adapte à la vitesse pour plus de précision. Passez d’un mode de défilement par paliers à un défilement ultra rapide selon le contexte. Vous avez également une seconde molette exclusive à la portée du pousse.

Niveau ergonomie, vous bénéficiez d’une encoche de pouce qui aide à maintenir une position confortable pour la main et le poignet. La souris dispose d’une batterie rechargeable de 500 mAh qui offre une autonomie indicative de 40 jours. Elle est par ailleurs livrée avec un récepteur USB Bluetooth pour la connexion sans fil.

Manette sans fil pour Xbox Series à 49,90 €

Belle offre sur la nouvelle manette Xbox Series X qui est en ce moment à prix cassé. Alors qu’on la trouve généralement à 59,99 €, elle fait l’objet d’une réduction de 10 euros faisant ainsi chuter son prix sous la barre des 50 euros, à très exactement 49,90 €. C’est donc le moment idéal pour celles ou ceux qui voudrait une manette supplémentaires pour leur Xbox Series S ou X.

La nouvelle manette sans fil Xbox X Series s’inspire de la Elite Series 2. Son design a quelque peu été repensé avec ses surfaces texturées et sa géométrie raffinée, pour un confort de jeu accru. Parmi les fonctionnalités, la manette propose : la technologie Xbox sans fil et Bluetooth, une prise casque 3,5 mm, la possibilité de personnaliser des boutons avec l’application Xbox Accessories. Elle embarque un port USB-type C.

La croix multidirectionnelle à également été amélioré afin d’offrir une prise en main précise. sur les gâchettes, une surface antidérapante, tout comme sur l’arrière de la manette. Enfin, on retrouve aussi un bouton de partage dédié est également de la partie pour le partage de captures d’écran, et de sessions de jeu.

Garmin VivoSmart 4 à 81,99 €

Si vous êtes branchés bracelet connecté, vous pouvez vous procurer le VivoSmart de Garmin à 81,99 € au lieu de 99,99 €. Parmi ses points forts, on retrouve son écran tactile monochrome, une autonomie d’une semaine et plusieurs fonctionnalités de suivi comme la fréquence cardiaque, le niveau de stress et différents modes de tracking sportif.

Système audio 5.1 Logitech Z607 à 89,99 €

Si vous êtes à la recherche d’un système audio pour votre ordinateur par exemple, vous pouvez jeter un oeil au système audio 5.1 Logitech Z607 proposé à seulement 89,99 € au lieu de 129,99 €. Pour moins de 90 euros, ce système vous permet de d’avoir un son Surround 5.1, digne d’un home cinéma.

L’ensemble est composé de cinq haut-parleurs satellites et un caisson de basses qui produisent un son Surround et des basses puissantes. Idéal pour écouter votre musique, vos films et vos jeux, il délivre une puissance en crête de 160 Watts. Livré avec une télécommande, il prend en charge les formats de fichiers audio MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

Il est également compatible avec les dispositifs Bluetooth, dont le Bluetooth 4.2, avec une qualité supérieure et ultra-fiable, une diffusion audio à vitesse supérieure avec une compression minimale allant jusqu’à 15 mètres. Le Logitech Z607 est également doté de connexion filaire avec la prise audio 3,5 mm et une entrée RCA. Enfin, il a des dimensions de 86 mm x 40 mm x 7 mm pour un poids de 16,6 kg.

Système audio 5.1 Logitech Z906 à 199,99 €

Le système de haut-parleurs Logitech Z906 passe sous la barre des 200 euros à très exactement 199,99 €. Plutôt pas mal quand on sait qu’il est habituellement vendu pour 299,99 €. Le système audio 5.1 Logitech Z906 est composé de 5 haut-parleurs ainsi que d’un caisson de basse d’une puissance de 165 Watts et d’une puissance totale de crête de 1 000 Watts / 500 Watts RMS offrant un son THX certifié conçu pour décoder les bandes-son codées Dolby Digital et DTS.

On retrouve aussi une console de commande ainsi qu’une télécommande qui permet de facilement personnaliser les entrées et ajuster les volumes et son Surround. Enfin, la partie connectique n’est pas en reste puisqu’on retrouve 2 entrées optiques numériques, 1 entrée coaxiale numérique, 1 entrée directe six canaux, 1 entrée Jack 3,5 mm, 1 entrée RCA, 1 sortie casque.

La version allégée de la console portable du même nom (disponible dans un coloris turquoise ou corail) est vendue sous forme de pack sur le site du géant du commerce en ligne à 219,99 euros au lieu de 249,99 euros. Le pack comprend également le célèbre jeu Animal Crossing New Horizon au format dématérialisé ainsi qu’un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online.

Pour en revenir à la Nintendo Switch Lite, elle propose moins de fonctionnalités que sa grande soeur. En mode portable, la Switch Lite dispose d’un écran LCD tactile de 5,5 pouces (définition de 720 pixels). La console affiche des dimensions de 91,1 x 208 x 13,9 mm et pèse 275 grammes. À propos de l’autonomie, la Nintendo Switch Lite a durée comprise entre 3 et 7 heures (4 heures de jeu consécutif pour le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild par exemple).

Casque audio sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II à 229 €

Le casque audio sans fil à réduction de bruit Bose QuietComfort 35 II est à 229 € dans son coloris argent. Un excellent prix pour cet objet haut de gamme vendu habituellement pour plus de 299 €. Le Bose QuietComfort 35 II est un casque audio pour les personnes exigeantes, désirant ce qu’il se fait de mieux en matière de casque audio.

Vous pouvez aisément sélectionner le niveau de réduction de bruit pour vous adapter à votre environnement. Sans fil, il se connecte très facilement via connexion Bluetooth à n’importe quel smartphone ou autre appareil qui en est doté.

Apple Watch Series 5 44 mm 4G à 419,90 €

L’Apple Watch Series 5 (44 mm) en version 4G+WiFi est disponible à 419.90 € au lieu de 509 € chez Amazon. Vous bénéficiez d’une réduction de 70 € (14%), une belle économie sur le prix du produit. Pour rappel, l’Apple Watch Series 5 compétitive malgré l’arrivée de la Series 6. Vous disposez de plusieurs fonctionnalisés telles que l’ECG, le suivi du sommeil, un cardiofréquencemètre ou encore la détection automatique des chutes.