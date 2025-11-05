Gagner jusqu’à 100 € en achetant les AirPods Max 2 ? C’est possible chez Rakuten, mais seulement pendant 24h !

C'est une journée unique pour s’offrir le casque Apple de vos rêves, tout en récupérant de l’argent ! Ce mercredi 5 novembre, Rakuten sort le grand jeu : jusqu’à 20 % de cashback sur tout le site. Et avec les AirPods Max 2, vous pouvez récupérer jusqu’à 100 euros.

Je profite de l'offre maintenant

Vous avez bien lu : ce mercredi, faire un achat peut littéralement vous rapporter de l’argent !

À l’occasion de son événement MegaPeak, Rakuten offre jusqu’à 20 % de cashback sur l’ensemble de son catalogue. Une opération éclair, de 9h à 23h59 seulement, qui permet de cumuler des euros à chaque commande. Comment ça marche ? C'est simple : il vous suffit de faire des achats et 20 % du montant total de votre commande se retrouve automatiquement disponible sur votre compte Rakuten.

Et cette année, la star du jour, ce sont les AirPods Max 2 d’Apple, déjà proposés à 499,99 euros au lieu de 579 euros.

En ajoutant le cashback, vous pouvez récupérer entre 50 et 100 euros selon votre statut Club R. Autrement dit, votre casque vous revient à moins de 400 euros, un tarif quasiment introuvable pour ce modèle premium.

Les AirPods Max 2 : un chef-d’œuvre audio signé Apple

Si vous recherchez une expérience sonore digne d’un studio, les AirPods Max 2 vont vous bluffer. Leur réduction active du bruit est parmi les plus efficaces du marché, et le mode Transparence vous permet de rester connecté à votre environnement quand vous le souhaitez.

Le son haute fidélité, couplé à l’audio spatial, crée une immersion totale : chaque film, chaque morceau, chaque note semble flotter autour de vous.

Le confort n’est pas en reste : coussinets en mousse à mémoire de forme, arceau en tissu respirant, branches télescopiques pour un ajustement parfait, etc. Tout a été pensé pour écouter des heures sans gêne. Avec 20 heures d’autonomie, une Digital Crown pour tout contrôler d’un geste et l’assistant Siri intégré, ce casque est clairement dans le haut du panier, même parmi les autres concurrents haut de gamme.

Je profite de l'offre maintenant

Le Club Rakuten : votre allié pour booster vos économies toute l’année

Le secret derrière ce cashback impressionnant, c’est le Club R, le programme de fidélité gratuit de Rakuten. En vous inscrivant, vous obtenez immédiatement 10 % de cashback sur vos achats, sans aucune condition. Puis, plus vous commandez sur le site, plus votre statut grimpe. Pendant ces 24h, vous pouvez donc récupérer :

12 % de vos achats si vous êtes Silver à partir de 1 000 euros d’achats annuels

15 % de vos achats si vous êtes Gold à partir de 2 000 euros d’achats annuels

20 % de vos achats si vous êtes Platinum à partir de 4 000 euros d’achats annuels

Chaque palier débloque aussi des avantages exclusifs : des codes promos réservés, un service client prioritaire, des avant-premières sur les ventes flash et même des surprises personnalisées.

Et contrairement à d’autres programmes de fidélité, ici, le cashback est cumulable avec les promotions. Vous pouvez donc profiter d’un produit déjà soldé et encore récupérer de l’argent sur votre compte Rakuten.

Voir toutes les offres Rakuten

Ce mercredi, pendant le MegaPeak, ce système atteint son apogée : en un seul achat, vous pouvez cagnotter jusqu’à 100 euros. Une vraie aubaine, surtout si vous comptiez déjà investir dans un produit Apple.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rakuten.