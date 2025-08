Les processeurs Intel n’ont plus la cote chez les joueurs, AMD gagne rapidement du terrain

Bientôt la fin de la domination d'Intel chez les joueurs PC ? Un récent sondage montre que la marque est en perte de vitesse face à AMD. Une tendance qui ne semble pas près de s'inverser.

C'est un peu la sainte trinité des PC principalement dédiés au jeux vidéo. Si vous demandez à un joueur quels sont les 3 composants auxquels il faut faire particulièrement attention quand on envisage d'acheter ou monter une telle machine, il vous répondra : processeur, carte graphique et mémoire RAM. Ce ne sont pas les seuls bien sûr. Un bon disque dur est également indispensable, de même qu'une alimentation suffisamment performante, mais vous avez compris l'idée.

En laissant de côté les barrettes de RAM, force est de constater que pour choisir les deux autres, il n'y a pas l'embarras du choix. Pour les cartes graphiques, l'immense majorité des personnes se tourneront vers Nvidia ou AMD. Et pour les processeurs, vers Intel ou AMD encore une fois. Si Nvidia domine largement face à son concurrent, on assiste à un renversement de tendance du côté des processeurs. C'est en tout cas ce que révèle la dernière enquête de la plateforme Steam.

Les processeurs AMD gagnent du terrain, la domination d'Intel s'érode

Pour la première fois en 5 ans, la part de processeurs Intel dans les ordinateurs des joueurs sur Steam passe en-dessous des 60 %. En juillet 2025, elle est à 59,52% exactement. À titre de comparaison, Intel équipait environ 77 % des PC en 2020, toujours chez les utilisateurs de Steam. Il ne s'agit pas d'un baisse soudaine. AMD gagne du terrain depuis plusieurs mois, notamment grâce à ses derniers modèles de processeurs à l'excellent rapport qualité/prix comme le récent Ryzen 7 9800X3D.

Les joueurs cherchent de plus en plus à faire des économies sur leur machine. Ça permet à certains d'investir dans une carte graphique plus performante par exemple. Pas de surprise de ce côté là d'ailleurs, Nvidia domine encore et de très loin : presque 74 % contre 18 % pour AMD. Dans le détail, c'est la RTX 3060 qui est tête du classement. Elle s'était brièvement fait dépasser par la RTX 4060 en début d'année mais a depuis repris sa place de leader.