Huawei Mate X2 : ce rendu officiel montre à quoi il devrait ressembler

Huawei prépare la deuxième génération de son smartphone pliable, le Mate X2. Dans un brevet du constructeur approuvé ce 14 août 2020, on découvre plusieurs schémas d’un téléphone pliable, ainsi qu’un rendu photoréaliste qui offre le premier aperçu de son design.

Après plusieurs mois d’attente, le Huawei Mate X de première génération est disponible en France depuis mars 2020 dans sa version améliorée : le Mate Xs. Ceux qui ne donnaient pas cher la peau du smartphone pliable se seraient bien gourés. À en croire les chiffres de ventes publiés en début d’année, le Mate X se vendait très bien en Chine avec pas moins de 100 000 exemplaires écoulés par mois. Sans surprise, Huawei travaille sur une nouvelle itération de l’appareil.

Mate X2 : Huawei mise sur un écran qui se plie vers l’intérieur

Plusieurs fuites laissaient déjà entendre que le Mate X2 aura un design différent, avec un écran qui se plie vers l’intérieur comme le Galaxy Z Fold 2. Le site Let’s Go Digital a repéré un brevet de Huawei déposé en mai 2019 et qui vient d’être approuvé par l’office chinois de la propriété intellectuelle. Le document décrit un smartphone pliable et comporte plusieurs schémas dont un rendu très réaliste de l’appareil.

Let’s Go Digital n’a donc pas eu besoin de s’adonner à son exercice habituel qui consiste à transformer les schémas de brevets en rendu 3D. Le Huawei Mate X2 pourrait partager un facteur de forme globalement similaire à son prédécesseur, mais avec plusieurs évolutions. Il embarquerait pour commencer un stylet baptisé M Pen. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 2 de Samsung ne dispose pas de stylet contrairement à ce qui était annoncé au départ. Huawei pourrait ainsi jouer sur cet avantage non négligeable.

Les deux appareils partagent des similitudes, dont la manière de l’écran de se plier vers l’intérieur. Néanmoins, il existe un certain nombre de différences notables. Par exemple, un écran de couverture (externe) semble manquer au Mate X2 pour permettre un usage plus proche d’un smartphone. Au lieu de cela, Huawei opte pour une barre latérale qui fonctionne comme un petit écran de contrôle, en plus de loger une double caméra selfie en haut. Cet espace devrait permettre d’accéder à un certain nombre de fonctionnalités, dont l’affichage de l’heure et des notifications.

Comme pour le Mate Xs, l’épaisseur de la barre latérale dépasse légèrement le reste de la structure lorsque l’écran est déplié. Cette excroissance sert également de logement au style via une fente disponible sur la partie inférieure. On espère que ce nouveau brevet préfigure le futur smartphone pliable de Huawei. Pour rappel qui est attendu d’ici la fin de l’année.