Motorola Edge : la version Plus du prochain flagship de Motorola coûtera 1000 dollars

Quelques heures avant sa très probable officialisation, le Motorola Edge+ (ou Edge Plus) fuite sur Internet. Au programme quelques détails de sa fiche technique, mais surtout un prix qui s’aligne sur la concurrence, puisqu’il serait positionné à 1000 dollars. Il accompagnerait un certain Motorola Edge, plus classique.

Même si les belles années de la marque sont passées, Motorola n’a pas encore dit son dernier mot en téléphonie mobile. Après avoir créé la sensation ces derniers mois grâce à son nouveau Razr, un smartphone avec écran pliable vendu autour de 1500 dollars (soit bien moins cher que les autres smartphones pliants du marché), la marque américaine espère profiter de cet engouement pour donner à des modèles plus traditionnels un peu plus de visibilité dans les médias.

Lire aussi : Motorola Razr (2019) : découvrez le smartphone pliable avec ces 6 vidéos

Ce soir, vers 18 h 00, Motorola organise un événement pour présenter au moins un nouveau smartphone. Selon les rumeurs les plus récurrentes, l’objet de cette conférence serait le Motorola Edge, un nouveau smartphone premium compatible 5G. Mais il ne serait pas annoncé seul. Un modèle haut de gamme l’accompagnerait. Il est connu sous le nom de Motorola Edge+ (ce qui n’est pas sans rappeler certains smartphones chez Samsung).

Inflation sur les prix, même chez Motorola

À Motorola Edge+ fait l’objet d’une fuite de dernière minute, révélant quelques détails de sa fiche technique et surtout un prix. Le smartphone profiterait de l’inflation observée par de nombreux concurrents et se positionnerait autour des 1000 dollars, un peu comme un OnePlus 8 Pro, par exemple (dont la version la plus chère est proposée à 999 euros). Il serait exclusif à Verizon outre-Atlantique.

Pour le reste, le Motorola Edge+ serait équipé d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces, d’un Snapdragon 865 (assurant la connectivité 5G), de 12 Go de mémoire vive (format LPDDR5), de 256 Go de stockage, d’une batterie de 5170 mAh avec charge rapide, d’un lecteur d’empreinte digitale placé sous l’écran, de trois capteurs photo à l’arrière (capteur 108 mégapixels stabilisé pour le premier, capteur 8 mégapixels stabilisé avec téléobjectif zoom 3x pour le second et capteur 16 mégapixels avec objectif grand-angle pour le dernier) et capteur selfie 25 mégapixels. Reste à savoir s’il sortira des États-Unis. Réponse, peut-être, dans quelques heures.

Source : Droid Life