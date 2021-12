Manette Xbox Series X pas cher : son prix est en baisse dans quasiment tous les coloris

La manette sans fil Xbox Series X fait l'objet d'une réduction de 15% sur Cdiscount dans différents coloris grâce à un code promo. Elle passe ainsi à 51 € au lieu de 59,99 €. Profitez de ce bon plan pour vous offrir cette manette compatible aussi bien avec les Xbox Series X et S qu'avec la Xbox One et les PC.

La manette Xbox Series X est non seulement en promotion, mais vous avez la chance de profiter de ce bon plan sur plusieurs coloris du produit. Y compris sur la version transparente des 20 ans d'anniversaire de la Xbox et le modèle camouflage Daystrike Camo (rouge et gris). Ça se passe du côté de Cdiscount qui offre une réduction de 15% sur plusieurs modèles grâce au code promo 15Gamer. La manette passe ainsi de 60 € à 51 €.

La version noir carbone quant à elle fait l'objet d'une réduction de 10% grâce au code promo 10Gamer. N'oubliez donc pas de renseigner l'un de ces codes dans le champ prévu à cet effet pour bénéficier d'une réduction immédiate. Pour certaines éditions, le prix conseillé est légèrement au-dessus de 60 €. C'est le cas pour la version anniversaire qui est à la base à 66,39 €. Appliquez la réduction de 15% et elle vous reviendra à 56 € environ.

Alors qu'il est toujours compliqué d'acheter une Xbox Series X, sa manette quant à elle est disponible. Et même si vous ne disposez pas de la console, il est tout à fait possible d'utiliser cette manette sur d'autres plateformes. Elle est entièrement compatible avec la Xbox One, les PC sous Windows 10/11 et même avec les smartphones Android et iPhone. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre sélection de bons plans Cdiscount pour préparer Noël.