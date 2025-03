La manette sans fil Xbox Series est à prix cassé chez Cdiscount, l’offre ne va pas durer !

Bonne nouvelle pour les possesseurs d'un console Xbox Series ! Actuellement, Cdiscount vous permet d'avoir la manette sans fil Xbox à prix cassé. La fameuse manette s'affiche en effet sous la barre des 40 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Nous vous invitons à prendre la direction du site Cdiscount où le fameux marchand français vous donne la possibilité de faire une bonne affaire sur l'achat de la manette Xbox Series. Affiché en temps normal à 59,99 euros sur le site officiel Xbox, l'accessoire de la console Xbox Series voit son prix diminuer à 39,99 euros chez Cdiscount.

Pour information, l'offre promotionnelle concerne les coloris noir (Carbon Black) et blanc (Robot White) de la manette et aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués si la livraison standard en point relais est choisie.

À propos de ses points forts, la manette Microsoft compatible avec la Xbox Series X et la Xbox Series S dispose notamment de la technologie sans fil Bluetooth et d'une prise casque de 3,5 mm.

L'accessoire est aussi équipé d'une croix multidirectionnelle pour une prise en main précise, d'une surface antidérapante sur les gâchettes et l’arrière de la manette et d'un bouton de partage dédié. Enfin, les gamers ont la possibilité de jouer et de basculer rapidement entre appareils, essentiellement entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, les PC tournant sous Windows et les appareils fonctionnant sous Android.