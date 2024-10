Mais pourquoi cet étrange smartphone intègre-t-il un petit écran tactile dans son dos ?

Une marque asiatique vient de présenter un bien étrange smartphone. Sa particularité ? Il intègre un petit écran tactile de moins de 2 pouces dans son dos, aux côtés des objectifs photo. À quoi sert-il ? Est-il vraiment pratique au quotidien ? Est-ce le nouveau “banger” ? Voici notre analyse.

À quoi ressemble un smartphone aujourd’hui ? Hormis quelques exceptions avec leurs écrans pliables, le smartphone reste un rectangle rigide plus ou moins grand, avec un large écran tactile en façade, un module photo dans le dos et un châssis en polycarbonate ou en métal. iPhone. Galaxy. Magic. Xperia. Edge, Pixel. Find. Toutes ces familles emblématiques de smartphone reprennent ce design qui n’a que peu évolué depuis 2007.

Ce n’est finalement que très récemment que le smartphone a évolué vers un form factor plus adaptable, grâce aux écrans pliants. La gamme Z de Samsung, suivi par les nombreux concurrents (Motorola, Huawei, Honor, Xiaomi, Oppo, Google, etc.), a ouvert de nouvelles possibilités, avec de nouveaux usages. L’intégration d’un écran tactile à l’extérieur de ses terminaux contribue à améliorer la flexibilité de ses produits.

Pourquoi ce smartphone intègre-t-il un écran tactile secondaire dans son dos ?

Sur le Galaxy Z Flip 6, par exemple, l’écran tactile sert aussi bien pour téléphoner, envoyer des messages que de se prendre en selfie. Et si cet écran secondaire bénéficiait aussi à des smartphones classiques ? C’est l’idée de Lava, marque indienne de téléphones qui vient de dévoiler son nouveau smartphone : l’Agni 3. Sa principale particularité est d’intégrer un petit écran AMOLED de 1,74 pouce dans son module photo, lequel monopolise un tiers du dos du produit.

Cet écran est tactile et offre plusieurs usages. Accès à des réglages rapides sans ouvrir le smartphone. Réponse à un appel. Lecture des notifications. Contrôle de la musique. Et bien sûr capture de selfie avec le module photo principal et non plus avec le capteur selfie. Comme sur l’écran externe du Galaxy Z Flip 6 ou Razer 50 Ultra, par exemple. Ce n’est évidemment pas la première fois qu’un smartphone intègre un tel écran secondaire. Nous pensons notamment au Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le reste de la fiche technique est beaucoup plus classique. Voici les points principaux :

Écran principal AMOLED 120 Hz 6,78 pouces

Écran secondaire AMOLED 1,74 pouce

Processeur MediaTek Dimensity 7300X

8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 66 watts

avec charge rapide 66 watts Capteur photo principal 50 mégapixels signé Sony , avec stabilisateur optique

, avec stabilisateur optique Téléobjectif avec zoom optique 3x avec stabilisation électronique

Compatible WiFi 6E, Bluetooth 5.4, 5G, Dolby Atmos

Android 14

L'Agni 3 de Lava tente donc de relancer l'intérêt pour les écrans secondaires dans les smartphones traditionnels. Est-ce réussi ? Nous en doutons un peu, avouons-le. Parce que, hormis pour les selfies, tous les usages offerts par cet écran sont moins pratiques qu'avec l'écran principal, parce qu'Android intègre des raccourcis intelligents qui comblent ce besoin. En outre, nous doutons de l'évolutivité de cet équipement.

L'Agni 3 est aujourd’hui exclusif au marché indien. Il n’a pas vocation à sortir officiellement en France. Mais il y est vendu par Amazon. Il n’est donc pas impossible d’importer le produit si vous êtes vraiment séduit. Sachez que le Lava Agni 3 est vendu pour l’équivalent de 300 euros environ, sans les frais de port ni d’éventuelles taxes.