Honor 400 et 400 Pro : on connait les spécifications XXL des smartphones avant leur lancement

Honor s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones si bourrés d’IA qu’ils pourraient presque anticiper vos textos. Les fiches techniques du 400 et son grand frère 400 Pro sont déjà connues… et visiblement, ils ne font pas dans la discrétion.

Alors que le Honor 400 Lite a déjà conquis plusieurs marchés, la marque chinoise prépare l’arrivée mondiale de ses modèles phares : le 400 et le 400 Pro. Successeurs directs de la série 300, ces smartphones misent sur l’IA et une bonne fiche technique. De quoi secouer le milieu de gamme.

D’après les rendus exclusifs dévoilés par Sudhanshu Ambhore et 91mobiles, le 400 adopte un design sobre avec un écran plat, un poinçon et un cadre droit. Le Pro, plus premium, arbore un écran incurvé de tous les côtés et une double encoche en forme de pilule. Côté photo, le 400 aligne deux capteurs (dont un de 200 MP), tandis que le Pro a droit à trois capteurs avec un téléobjectif de 50 MP.

Des bêtes de course sous stéroïdes technologiques

Sous le capot, Honor ne lésine pas. Le 400 embarque un Snapdragon 7 Gen 3, tandis que le Pro mise sur le 8 Gen 3, des puces taillées pour l’IA. Les deux modèles partagent une batterie silicium-carbone de 5 300 mAh, mais le Pro recharge à 100 W (50 % en 15 minutes). Autre différence : le 400 résiste aux éclaboussures (IP65), le Pro survit à l’immersion (IP68/IP69).

Côté écran, le 400 affiche du 6,55 pouces AMOLED (120 Hz, 5 000 nits), le Pro gonfle à 6,7 pouces. Les deux bénéficient de modes anti-lumière bleue et d’un « ultra dark mode » pour les noctambules. Mais le vrai clou, c’est l’intégration poussée de l’IA : traduction en temps réel, synthèse vocale, détection de deepfakes, et même un éditeur photo capable de générer des vidéos à partir d’images.

Honor promettrait aussi des outils inédits comme le « Magic Portal » (raccourcis contextuels) ou le « Circle to Search » (recherche Google par sélection). Les gamers apprécieront le GPU Turbo X et le refroidissement optimisé. Reste la question du prix. Si le 300 avait débuté à 275 € en Chine, le 400 pourrait viser les 400 €, et le Pro frôler les 500 €. Mais pour l’Europe, Honor garde le suspense.

