macOS Monterey : la sauvegarde avec Time Machine ne fonctionne plus sur certains Mac M1

macOS Monterey a provoqué une série de bugs sur les Mac. Sur les ordinateurs alimentés par un processeur M1, la mise à jour empêche la sauvegarde avec Time Machine de fonctionner correctement. En attendant un correctif, Apple propose une solution de contournement.

Certains utilisateurs de Mac rencontrent de gros problèmes avec macOS Monterey, la dernière mise à jour de l'OS. Peu après le déploiement, des usagers se sont plaints de la mise à jour sur les réseaux sociaux. Dans certains cas, Monterey provoque le plantage complet des ordinateurs. Dans d'autres cas, la mise à jour provoque une consommation anormale de mémoire vive pour certaines applications. Pour empêcher les Mac de planter après l'installation, Apple a rapidement déployé un correctif sur les Mac concernés.

Malheureusement, les soucis engendrés par macOS Monterey ne s'arrêtent pas là. D'après des témoignages récents, il semble que la mise à jour détraque aussi Time Machine, le logiciel de sauvegarde développé par Apple. Intégré par défaut sur les ordinateurs de la marque, le logiciel permet de réaliser une sauvegarde complète d'un Mac en quelques clics pour les transférer sur un périphérique connecté, comme un disque dur.

Comment contourner le bug de Time Machine sur macOS Monterey ?

D'après plusieurs témoignages apparus sur les forums d'assistance d'Apple, la sauvegarde via Time Machine souffre de sérieux dysfonctionnements. “Depuis que j'ai fais la migration vers Monterey, mon Time Machine ne fonctionne plus. Il ne changeait pas la date de la dernière sauvegarde, et faisait des sauvegardes dans le vide. J'ai donc essayé de supprimer la sauvegarde, et d'en re faire une nouvelle, mais depuis il me dit attente de la fin de la première sauvegarde”, explique un internaute sur le forum d'Apple.

Les témoignages de cet acabit ne manquent pas. “Je sauvegarde alternativement sur un disque externe USB en APFS et sur un NAS WD. Les sauvegardes moulinent mais à la fin il n'y en a pas trace”, avance un utilisateur. De fait, il est impossible pour eux de sauvegarder le contenu de leur ordinateur avec Time Machine. Visiblement, le problème touche exclusivement les Mac avec un processeur M1.

Un des utilisateurs touchés est entré en contact avec le support clientèle d'Apple. Le service client de la marque a conseillé d'exécuter un S.O.S. d’Utilitaire de disque pour localiser et réparer les erreurs de disque. Voici le détail de la procédure comme explicité par Apple :

Lancez le Mac en mode sans échec

Lancez l' Utilitaire de disque

Rendez-vous dans Présentation > Afficher tous les appareils (si disponible) dans la barre de menus ou dans la barre d’outils d’Utilitaire de disque

> (si disponible) dans la barre de menus ou dans la barre d’outils d’Utilitaire de disque Allez dans Apple SSD et cliquez sur le bouton S.O.S.

et cliquez sur le bouton S.O.S. Appuyez sur Conteneur Disk et lancez SOS

et lancez SOS Allez ensuite dans Volume Macintoch HD et lancez SOS

et lancez SOS Relancez enfin la sauvegarde Time Machine sur le disque Data

Il semble que la méthode ait résolu le problème de certains usagers. Cependant, le procédé n'a pas été couronné de succès chez tous les utilisateurs. On s'attend à ce qu'Apple, probablement au courant des dysfonctionnements de Time Machine, déploie un correctif lors d'une mise à jour ultérieure.