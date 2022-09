Maccabi Haïfa PSG streaming : où voir le match de Ligue des Champions ?

Le Maccabi Haïfa reçoit le PSG dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Chaîne, streaming compositions probables, voici toutes les infos d'avant match.

Ce n'est pas encore le moment de parler de qualification, mais le PSG pourrait déjà prendre une sérieuse option en signant sa deuxième victoire de série en Ligue des Champions. Le club de la capitale est opposé au Maccabi Haïfa qui s'était incliné face au Benfica la semaine dernière.

Après une victoire rassurante en championnat ce week-end, le club israélien a fort à faire contre le PSG. Pour ne rien rater du match de ce soir, on vous dit où voir la rencontre en direct, que ce soit en streaming ou via votre décodeur TV.

Maccabi Haïfa PSG : sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Pour regarder Maccabi Haïfa PSG en direct, il faudra capter Canal+ ou RMC Sport 1 à partir de 21h. Les deux chaînes diffusent les meilleures affiches françaises de la phase de groupe. Et si vous souhaitez avoir la liberté de suivre n'importe quel match, les autres rencontres sont à retrouver sur chez beIN Sports.

Bonne nouvelle, aussi bien Canal+ que RMC Sport proposent un pack promotionnel incluant les chaînes beIN Sports. Chez le premier, l'abonnement 100% Ligue des Champions est proposé au tarif de 25,99 € par mois pendant 12 mois, puis 35,99 € par mois la deuxième année. Il faut s'engager pendant 24 mois. Vous avez le choix entre suivre les matchs depuis votre décodeur TV ou en streaming via l'application MyCanal.

Chez RMC Sport, il existe aussi un abonnement d'ensemble pour ne rien rater de la Ligue des Champions. Il est disponible moins cher que chez Canal+ puisqu'il faut débourser 19 € par mois les six premiers mois, puis 29 € par mois le reste de l'année. Précisons qu'il faut ici s'engager sur 12 mois. Enfin, il reste possible de prendre l'abonnement RMC Sport seul à 25 € par mois sans engagement, mais cette formule n'est pas opportune quand on peut avoir bien plus et moins cher.

Cliquez ici pour voir l’offre RMC Sport + beIN Sports

Cliquez ici pour voir l'offre Canal+ et beIN Sports

Maccabi Haïfa PSG : quelles sont les compositions probables ?

le PSG devrait maintenir son système en 3-4-3 avec Messi le plus souvent en n°10 dans l'animation. Mais Christophe Galtier fera tourner l'effectif. L'Equipe annonce Mukiele à la place de Hakimi et Danilo en remplacement de Kimpembe, blessé.

Le 11 de départ probable du Maccabi Haïfa : Cohen – Seck, Goldberg, Batubinsika – Eliyahu, Fani, Lavi, Haziza – Chery – Atzili, Pierrot.

Le 11 de départ probable du PSG : Donnarumma – S. Ramos, Marquinhos, Danilo – Mukiele, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar.