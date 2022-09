EuroBasket : la demi-finale France VS Pologne diffusée en clair sur W9

Après avoir battu l'Italie en quart de finale de l'EuroBasket 2022, l'équipe de France défiera la Pologne dans le cadre des demi-finales de la compétition. À cette occasion, la chaîne W9 diffusera la rencontre en clair ce vendredi 16 septembre et le coup d'envoi sera donné à 17h15.

Il ne reste désormais que quatre nations en lice au cours de l'édition 2022 de l'EuroBasket : la France, la Pologne, l'Allemagne et l'Espagne. Troisièmes de leur groupe au terme de la phase de poule et vainqueurs de la Turquie (en 8ème de finale) et de l'Italie (en 1/4 de finale), les Bleus de Vincent Collet vont affronter la Pologne.

France VS Pologne en clair sur W9 (demi-finale de l'EuroBasket 2022)

Deux jours après sa belle victoire contre l'équipe d'Italie, la France jouera donc sa place en finale contre la sélection polonaise. Pour cette demi-finale, le match France VS Pologne sera retransmis conjointement par W9 et par Canal+ Sport 360.

La chaîne W9 (chaîne numéro 9 et gratuite de la TNT) diffusera en clair la rencontre dès 17h15 (horaire du coup d'envoi) et les commentaires seront assurés par Vincent Couëffé et par l'ancien international Frédéric Weis.

Ce sera la Pologne pour les Bleus en demi-finale ⚔️ Rendez-vous vendredi à 17h15, en direct sur @CanalplusSport 360 et @W9 👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/aftINbWf93 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 14, 2022

En cas de succès de la France contre la Pologne, l'éventuelle finale des Bleus sera aussi visible en clair, mais par un autre diffuseur qui devra être défini.