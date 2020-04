MacBook : une nouvelle fuite confirme l’arrivée en 2021 des modèles avec chipset ARM

Quelques semaines après un rapport d’un célèbre analyste financier, une nouvelle fuite confirme l’arrivée en 2021 des premiers MacBook équipés de chipsets créés par Apple. Ces processeurs, produits chez TSMC, utiliseraient une architecture ARM similaire à celle qui anime les SoC des iPhone et des iPad. Mais en beaucoup plus puissant.

Il y a trois semaines, nous avons publié un article à propos d’un rapport en provenance de Ming Chi Kuo, l’analyste vedette de TF International Securities, spécialiste des fuites et des prévisions sur Apple. Dans ce document, il affirmait que la firme de Cupertino devrait démarrer en 2021 la commercialisation de MacBook équipés de chipsets conçus en interne. Une rumeur qui circule depuis plus d’un an déjà et qui affirmait que les premiers ordinateurs équipés arriveraient cette année. Actuellement, tous les ordinateurs d’Apple, Mac ou MacBook, sont équipés de processeurs Intel Core i.

Aujourd’hui, une seconde source confirme l’information. Elle est relayée par l’agence de presse économique Bloomberg. Et elle réaffirme que les premiers ordinateurs arriveraient l’année prochaine. Cette nouvelle source apporte également quelques détails supplémentaires. D’abord, cela ne concernerait pas que les MacBook, mais également les Mac. Au moins un modèle serait équipé en 2021. Et il ne s’agirait pas du successeur d’un MacBook existant.

Chipset ARM gravé en 5 nm

Deuxième information, trois processeurs, dont le nom de code serait Kalamata (en référence à la ville grecque), seraient en développement, sous-entendant que cela ne sera qu’un début. Tous les chipsets actuellement à l’étude seraient basés sur l’A14, le SoC qui équipera la série iPhone 12 dont nous parlons régulièrement dans nos colonnes. Cela veut dire qu’il serait gravé en 5 nm par TSMC et qu’ils utiliseraient une architecture ARM. Rappelons que Qualcomm développe depuis plus de deux ans une gamme de Snapdragon qui rend Windows compatible avec ARM.

Dernière information, les chipsets d’Apple destinés aux Mac seraient beaucoup plus puissants que ceux pour les iPhone ou les iPad (même Pro). Les chipsets seraient équipés de douze coeurs, dont huit coeurs très puissants, surnommés Firestorm, et quatre autres plus frugaux, appelés Icestorm. Le nombre de coeurs applicatifs passerait de 2 ou 4 selon les modèles à 12. La différence est énorme. Cependant, la source affirme que le premier chipset maison d’Apple pour Mac serait bien moins puissant que ceux fournis par Intel. L’indépendance n’est donc pas pour demain.

Source : Bloomberg