Un MacBook Air sous la barre des 600 €, l’opportunité à ne pas rater

Le MacBook Air M1 est à moins de 600 € chez Certideal, le spécialiste français du reconditionné. Si vous recherchez un MacBook assez récent à un prix abordable, c'est une opportunité à ne pas manquer.

À sa sortie, le MacBook Air M1 faisait l'effet d'une véritable bombe grâce à ses solides performances, son efficacité énergétique et à son prix jugé compétitif pour les avancées qu'il apportait. Alors qu'il fallait compter pas moins de 1130 € pour se l'offrir, ce modèle est désormais disponible pour moins de 600 €, en reconditionné chez le spécialiste Certideal.

C'est une opportunité pour les étudiants ou toute autre personne qui voudrait s'offrir le MacBook Air M1 à un prix très intéressant. Il est en effet disponible à partir de 589 € dans sa version 8/256 Go. Le produit a été reconditionné et testé par Certideal en France. Il est 100% fonctionnel, avec une batterie dans un excellent état. L'entreprise propose par ailleurs une garantie de 24 mois.

Pour quelques dizaines d'euros de plus, vous pouvez choisir le MacBook Air M1 en reconditionné avec le grade très bon état ou parfait état. Ces deux variantes coûtent respectivement 635 € et 675 €, ce qui reste encore très accessible pour ce MacBook.

MacBook Air M1 : toujours dans la course en 2025

Bien qu'il ne soit plus tout jeune, le MacBook Air M1 que nous avons testé à son lancement n'a rien perdu de sa superbe. Il reste un ordinateur performant et offre une belle fluidité pour exécuter n'importe quelle tâche du quotidien. C'est grâce à sa puce M1 dont les performances sont toujours aussi solides. De plus, ce MacBook continue de recevoir les dernières mises à jour de macOS et continuera à les recevoir pendant les prochaines années.

Avec son format de 13,3 pouces, le MacBook Air M1 est facilement transformable, d'autant plus qu'il ne pèse que 1,3 kg sur la balance. C'est un ordinateur portable compact, fin et léger pour des performances confortables.