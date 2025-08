MacBook Air M4 2025 : l’ordinateur Apple revient à moins de 960 € grâce à une double réduction

En ce moment, Carrefour vous permet de profiter d'une très belle offre sur le MacBook Air avec M4. Grâce à une double réduction, l'ordinateur Apple de 2025 peut être obtenu sous la barre des 960 euros. On vous explique tout dans la suite de l'article.

En ce début du mois d'août 2025, Carrefour en profite pour baisser le prix du MacBook Air doté de la puce M4. Proposé dans un coloris bleu ciel, l'ordinateur Apple est à 1059,99 euros au lieu de 1199,99 euros grâce à une remise immédiate de 140 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de cette remise immédiate, l'enseigne de la grande distribution donne la possibilité à ses clients titulaires de la carte de fidélité d'avoir 100 euros de réduction qui iront sur la cagnotte. Grâce à ce bonus tarifaire, l'ordinateur de la marque à la Pomme revient donc à 959,99 euros.

L'Apple MacBook Air M4 2025 devient moins cher pour l'été

Annoncé par Apple au début du mois de mars 2025, le MacBook Air embarque un écran rétroéclairé par LED de 13,6 pouces incluant la techno­logie IPS2, une définition de 2560 x 1664 pixels, une densité de 224 ppp, une luminosité de 500 nits, une large gamme de couleurs (P3) et la technologie True Tone.

L'ordinateur Apple dispose aussi d'un CPU 10 cœurs avec 4 cœurs de perfor­mance et 6 cœurs à haute effica­cité énergétique, d'un GPU 8 cœurs, du Ray tracing à accélération matérielle, du Neural Engine 16 cœurs et de 120 Go/s de bande passante.

Le MacBook Air M4 associé à l'offre Carrefour est également équipé d'un espace de stockage de 256 Go en SSD, d'une mémoire vive unifiée de 16 Go de RAM, du Wi‑Fi 6E, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3 et d'une batterie lithium‑polymère intégrée de 53,8 Wh qui assure une autonomie avoisinant les 18 heures. Quant à la connectivité, celle-ci comprend un port de charge MagSafe 3, une prise casque de 3,5 mm et deux ports Thunderbolt 4 en USB‑C.