Apple M2 : le nouveau processeur des MacBook est jusqu’à 45% plus puissant que le M1

Alors qu’Apple vient d’ouvrir les précommandes pour ses nouveaux MacBook Air et MacBook Pro aux États-Unis, de premiers benchmarks ont déjà dévoilé ce dont on peut attendre des performances de la nouvelle puce M2.

À l’occasion de sa conférence WWDC 2022 au début du mois, Apple avait levé le voile sur un nouveau MacBook Air et un MacBook Pro 13 pouces, mais surtout sur sa nouvelle puce M2, qui succède directement au processeur M1 de la génération précédente. À quelques jours de la sortie officielle des ordinateurs portables, on sait déjà tout des performances de la nouvelle version.

En effet, la puce M2 est déjà passée sur les bancs de plusieurs benchmarks, dont notamment GFXBench et Cinebench R23. Apple avait annoncé que les performances graphiques seraient jusqu’à 35 % plus élevées par rapport à la puce M1, mais il semblerait que la puce M2 dépasse finalement ses attentes. Sur GFX, les premiers tests sur GFXBench ont révélé une augmentation des performances de l’ordre de 40 à 45 %. Sur Cinebench, le GPU de la puce M2 obtient des scores de 1701 et 8538 points, contre 1498 et 7660 points sur la génération précédente.

Le CPU de la puce M2 est également plus rapide que celui de la puce M1

Du côté du CPU, un passage sur le benchmark Geekbench a révélé que le CPU nouveau processeur M2 était jusqu’à environ 20 % plus rapide que celui du M1, alors qu’Apple n’annonce qu’une augmentation de 18 %.

Le benchmark montre que la vitesse du M2 est de 3,49 GHz par rapport à 3,2 GHz pour le M1, ce qui représente une augmentation d'environ 9 %. D’après les tests dans le benchmark Geekbench 5, le MacBook Pro 13 pouces équipé de la puce M2 a obtenu 1 919 points dans le test monocœur et 8 928 dans le test multicœur.

Ces deux résultats marquent une augmentation significative par rapport au M1, qui a obtenu respectivement 1 707 et 7 419 points. La performance monocore du M2 est donc environ 11,56% plus rapide que le M1, et la performance multi-core pour le M2 est 19,45% plus rapide que le M1. Seuls deux processeurs seraient en mesure de battre la puce M2 sur un cœur : les Intel Core i9-12900K et KF.