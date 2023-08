Mac mini : passer de 256 Go à 2 To de stockage, c’est possible et ça ne coûte que 100 dollars

Le Youtubeur Luke Miani a encore frappé. Il nous apprend en vidéo comment changer soi-même le SSD d’un Mac Mini. Une opération pas si évidente, mais qui pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent.

Le Mac Mini M2 est une véritable boîte à tout faire et présente un rapport performances/prix extrêmement intéressant. À l’heure actuelle, la mini tour estampillée de la pomme coûte moins de 700 € dans sa configuration minimale, à base de processeur M2, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est loin d’être une fiche technique au rabais, mais la faible capacité du SSD sera vite un problème dans la plupart des cas.

Comme Apple a pris soin de souder le SSD à la carte mère, il n’est théoriquement plus possible de changer le disque dur de votre Mac Mini M2 après l’achat. Avec un stockage de seulement 256 Go, les utilisateurs devront donc rapidement recourir à des disques durs externes pour transférer leurs données. Il faut dire que, comme souvent chez Apple, le prix des composants augmente de façon vertigineuse lorsque l’on configure un ordinateur sur le site de la compagnie.

Ce Youtubeur vous montre comment changer le SSD du Mac Mini, et économiser une très grosse somme

Pour doter votre Mac Mini M2 d’un SSD de 2 To, il faut ainsi débourser 920 € supplémentaires alors que le prix en ligne d’une barrette de mémoire SSD NVMe de taille équivalente n’est que d’une centaine d’euros. Après nous avoir montré comment caser un Mac mini dans une Wii, Luke Miani nous apprend aujourd'hui comment changerle SSD du Mac Mini nous-même, et économiser 800 € au passage.

Notons tout de même que le désassemblage de cet ordinateur n’est pas à la portée de tout le monde. Il faut non seulement le matériel adéquat, mais il faut aussi avoir des doigts de fée, pour ne casser aucun composant. La firme de Cupertino a pris soin de noyer autant de pièces que possible dans la colle, et comme l’affirme Luke, « il est assez difficile de les retirer proprement sans les endommager ou endommager la carte mère ».