Les premiers câbles USB Type-C 240W apparaissent sur la toile

Les premiers câbles USB Type-C 240W viennent de faire leur apparition sur le site d'un détaillant néerlandais. De quoi envisager une sortie future des appareils et des chargeurs compatibles avec cette puissance ?

Comme vous le savez peut-être, l'USB-Implementers Forum a annoncé en mai 2021 le lancement prochain de la nouvelle génération d'USB-C avec une puissance de 240W. Ce nouveau standard prendra le nom de “Extended Power Range”, soit “Capacité de puissance étendue” en français. D'après le collectif, les premiers câbles, chargeurs et appareils compatibles avec ce nouveau standard devraient arriver en début 2022 au plus tard.

Et justement, nos confrères du site Tom's Hardware révèlent que les premiers câbles USB Type-C 240W viennent d'apparaître sur la toile. En effet, le détaillant néerlandais Club3D vient de référencer trois de ces câbles, avec les numéros de série suivants : CAC 1573, CAC-1575 et CAC-1576. Deux d'entre eux sont en USB 4.0 tandis que le troisième sera en USB 2.0. Voici leur spécifications dans le détail :

CAC 1573 : 240W, USB 2.0 480 Mbit/s, 2 mètres de longueur de câble

CAC 1575 : 240W, USB 4.0 2x 20 Gbit/s, Flux vidéo jusqu'à 4K 60 Hz, 2 mètres de longueur de câble

CAC 1576 : 240W, USB 4.0 3×2 40 Gbit/s, Flux vidéo jusqu'en 8K 60 Hz, 1 mètre de longueur de câble

Plus de logos pour plus de clarté… sur le papier

Pour rappel et avant la révision annoncée par l'USB-IF en mai 2021, la puissance maximale délivrée par les câbles USB Type-C était de 100W (20V 5A). Lors de cette annonce, l'organisme en avait profité pour dévoiler les nouveaux logos, censés faciliter l'identification des différents câbles/chargeurs pour les utilisateurs.

« Avec les nouvelles capacités d’alimentation plus élevées permises par la spécification USB PD 3.1, qui débloque jusqu’à 240W sur un câble et un connecteur USB Type-C, l’USB-IF a vu une opportunité de renforcer et de simplifier davantage son programme de logo certifié pour l’utilisateur final », expliquait son président Jeff Ravencraft.

Désormais, ces logos permettront de différencier les câbles USB 4 avec 40 Gbit/s de vitesse de transfert, les câbles USB Type-C 240W (avec ou non 40 Gbit/s et USB 4.0) et les chargeurs USB certifiés 240W. Précisons que les trois câbles USB Type-C 240W référencés par Club3D ne sont pas encore disponibles à la vente. Ce n'est pas un drame en soi, puisqu'aucun appareil ou chargeur compatible avec cette puissance n'est arrivé sur le marché.

Source : Tom's Hardware