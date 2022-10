Attention, les arnaques aux faux SSD de très haute capacité fleurissent sur la Toile

Toujours plus de clients un peu trop naïfs sont victimes d'escrocs qui prétendent vendre des gros SSD pour une bouchée de pain. Une arnaque qui semble de plus en plus courante sur Internet à l'approche des fêtes de fin d'année, un moment où tout le monde est un peu plus vulnérable, car à la cherche de bonnes affaires.

En ces temps de crise, tout le monde est à l'affût de bonnes affaires, ce qu’ont bien compris les grandes enseignes de commerce en ligne. Amazon, CDiscount, AliExpress et consorts rivalisent de promotions sur les produits high-tech pour appâter le chaland. Dans des capacités de 2 To, les SSD sont les produits phares du moment grâce à des prix en baisse constante. Malheureusement, s’il y a effectivement beaucoup de bonnes affaires à saisir, il y a une égale part d’escroqueries. Un véritable fléau qui touche même les personnes les plus informées, comme en témoigne un internaute.

La mésaventure survenue à ce client d’une grande enseigne en ligne pourrait arriver à tout un chacun. Son seul tort a été de croire qu’il pourrait se procurer un disque dur de 30 Téraoctet pour un prix défiant toute concurrence. Notre homme, a rapidement déchanté. À la livraison de sa commande, plutôt qu’un disque de 30 To, il a reçu un disque de 128 Go programmé pour afficher une capacité 234 fois supérieure.

Les escrocs font passer des cartes SD pour des SSD de très grosse capacité

Selon le témoignage de l’internaute, les contrefacteurs de SSD ont maquillé leur escroquerie en assemblant deux cartes SD de 64 Go dans un boîtier. Lorsqu’il a essayé de copier un très gros fichier, l’opération s’est poursuivie, le contrôleur des cartes SD se contentant d’écraser les données. Pour découvrir le pot aux roses, il a dû cliquer sur l'icône du disque dur pour en découvrir les vraies propriétés.

Rappelons qu'à l’heure actuelle, les SSD de très grosse capacité, de par leur prix prohibitif, restent réservés aux entreprises. Et même si les sites de commerce en ligne proposent des bonnes affaires à longueur de journée, aucun ne propose de SSD d’une capacité atteignant les 64 To. À l’approche des Black Friday et des fêtes de Noël, restez sur vos gardes et faites confiance à votre instinct.

Au-delà de l'escroquerie, les SSD contrefaits peuvent également être des vecteurs de malware. Les chercheurs sont déjà parvenus à concevoir un malware indétectable par les antivirus qui se cache dans un endroit insoupçonné du SSD, des hackers malintentionnés pourraient très bien exploiter ce genre de failles.