L’Ukraine décerne à Google le prix de la paix pour son aide pendant la guerre

L'Ukraine a décidé de remettre le premier “prix de la Paix” à Google. Une façon pour le pays de remercier la firme de Mountain View pour le soutien apporté aux utilisateurs ukrainiens. Depuis le début du conflit il y a trois mois, l'entreprise californienne a multiplié les actions pour aider la population à son échelle.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses entreprises ont décidé de prendre position en faveur de l'Ukraine. Dès les premiers instants du conflit, des multinationales de renom ont annoncé la fin de leurs activités en Russie. C'est par exemple le cas d'Apple qui a suspendu la vente d'iPhone, iPad et de tous ses produits en Russie.

Quelques jours plus tard, Amazon, Google et Sony ont eux aussi décidé de stopper la vente de leurs produits en Russie. Résultat, plus aucune console de jeu Playstation disponible sur le territoire, le Google Play Store fermé jusqu'à nouvel ordre et plus d'Amazon ou de Prime Video.

Google a multiplié les actions en faveur de l'Ukraine

Bien entendu, certaines de ses compagnies ont également essayé d'apporter leur soutien aux populations ukrainiennes, via diverses actions. Tout d'abord, les Ukrainiens ont pu préserver un accès à une information fiable grâce à Google News tandis que des fonctionnalités ont été mises en place sur Google Search pour obtenir des informations vérifiées et sources sur le conflit.

En outre et pour tous les utilisateurs ukrainiens de smartphones Android, Google a instauré un système d'alertes en cas de bombardements russes. Ce nouveau système reprenait le mécanisme d'alerte à faible latence développé par Google pour les secousses sismiques. Google Maps a également été mis à contribution. En effet, le trafic en temps réel a été désactivé sur le service de cartographie pour éviter que les Russes ne s'en servent pour localiser les civils et militaires.

L'Ukraine récompense Google du prix de la Paix

Pour avoir autant contribué à son échelle à l'effort de guerre, l'Ukraine a décidé de remettre le premier “prix de la Paix” à Google ce jeudi 26 mai 2022. La nouvelle a été confirmée sur Twitter par le vice-président des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google, Karan Bhatia. La distinction lui a été remise en personne par le premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov au nom du président Volodymyr Zelensky.

Sur cette plaque aux couleurs du drapeau ukrainien et du logo de Google, on peut lire : “Au nom du peuple ukrainien, avec toute notre gratitude pour le soutien apporté pendant ce moment crucial de l'histoire de notre nation”.

