L’UE oblige Amazon à faciliter la résiliation des abonnements Prime

À la suite de plaintes de la Commission européenne, Amazon a été contraint de modifier le processus de résiliation pour les membres Prime sur tous ses sites de l'UE et de l'EEE sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et les tablettes.

Les utilisateurs d'Amazon en Europe pourront bientôt quitter le service d'abonnement Prime en deux clics seulement, à la suite de pressions exercées par les groupes de consommateurs. Selon la Commission européenne, les consommateurs peuvent désormais résilier leur compte Prime « en deux clics seulement », au lieu de passer par des interfaces trompeuses, appelées « dark patterns », avec des « choix déroutants » et des « incitations à rester ».

Actuellement, lorsqu'ils choisissent d'annuler leur abonnement, les clients doivent suivre un long processus en trois étapes consistant à faire défiler et à localiser plusieurs boutons d'annulation avant de tomber sur un bouton « Terminer maintenant ».

Lire également : Prime Video fait mieux que Netflix en ajoutant le visionnage entre amis sur plus d’appareils

Amazon facilite son processus de résiliation

Grâce à ces changements, si vous souhaitez vous débarrasser de l'abonnement de 5,99 euros par mois et de la livraison gratuite le lendemain qui l'accompagne, vous pourrez désormais le faire sans avoir à subir toutes les pressions sur tous les sites Amazon de l'UE auxquels on accède via des ordinateurs de bureau, des appareils mobiles et des tablettes.

La nouvelle procédure de résiliation d’Amazon Prime semble être beaucoup plus simple, avec beaucoup moins d'informations à parcourir. Désormais, il y a beaucoup moins de tentatives pour inciter les abonnés à rester. Il vous suffit de vous rendre dans le menu « Votre compte Amazon Prime » sur n’importe quelle version d’Amazon, puis de cliquer sur « Gérer votre abonnement ». Vous verrez ainsi apparaître une option « annuler », qui vous conduira vers une page avec un bouton « Mettre fin à l’abonnement et aux avantages ».

Cette nouvelle politique, qui vient d'entrer en vigueur dans l'Union européenne, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Pologne et en Suède, sera reproduite au Royaume-Uni d'ici la fin du mois d'août, indique Amazon. Malheureusement, ces changements ne semblent pas arriver dans d'autres régions comme les États-Unis pour le moment. Il faut peut-être le coup d’attendre quelques jours avant d’annuler votre abonnement, puisque Amazon va lancer les 12 et 13 juillet prochain les Amazon Prime Day. Comme d'habitude, ce sera l'occasion pour les abonnés Amazon Prime de profiter de nombreuses promotions exclusives sur plus de deux millions de produits.

Source : Commission européenne